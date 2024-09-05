05 сентября 2024

В Челябинске летом зафиксирован рост средней зарплаты

В Челябинске летом средняя зарплата поднялась до 60 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем кандидатам в городе предлагают около 58 тысяч 994 рубля в месяц
В среднем кандидатам в городе предлагают около 58 тысяч 994 рубля в месяц Фото:

Летом 2024 года средние заработные платы в Челябинске составили 58 тысяч 994 рубля. По сравнению с 2023 годом прирост составил 3%, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«В Челябинске летом 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года прирост зарплатных предложений составил 3%. В среднем кандидатам готовы предложить 58 тысяч 994 рубля в месяц за полный рабочий день», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, в целом по России летом 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года зарплаты для новых сотрудников выросли на 9% до 67 тысяч 219 рублей в месяц при полной занятости. При этом больше всего заработные платы выросли у жителей Ставрополя и Краснодара, они заняли первое и второе места с приростом на 16% соответственно. При этом в Ставрополе средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников составила 54 тысячи рублей, в Краснодаре — 66 тысяч 196 рублей в месяц за полный рабочий день.

Замыкают пятерку лидеров Самара и Воронеж, где прирост средних зарплатных предложений для новых работников составил 13% и 12% соответственно. В Самаре работодатели в среднем предлагали соискателям за месяц 63 тысячи 673 рубля, а в Воронеже — 62 тысячи 911 рублей.

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Летом 2024 года средние заработные платы в Челябинске составили 58 тысяч 994 рубля. По сравнению с 2023 годом прирост составил 3%, сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «В Челябинске летом 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года прирост зарплатных предложений составил 3%. В среднем кандидатам готовы предложить 58 тысяч 994 рубля в месяц за полный рабочий день», — сообщили в пресс-службе. В пресс-службе также отметили, в целом по России летом 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года зарплаты для новых сотрудников выросли на 9% до 67 тысяч 219 рублей в месяц при полной занятости. При этом больше всего заработные платы выросли у жителей Ставрополя и Краснодара, они заняли первое и второе места с приростом на 16% соответственно. При этом в Ставрополе средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников составила 54 тысячи рублей, в Краснодаре — 66 тысяч 196 рублей в месяц за полный рабочий день. Замыкают пятерку лидеров Самара и Воронеж, где прирост средних зарплатных предложений для новых работников составил 13% и 12% соответственно. В Самаре работодатели в среднем предлагали соискателям за месяц 63 тысячи 673 рубля, а в Воронеже — 62 тысячи 911 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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