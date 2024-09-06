Екатеринбургский «Гортранс» наймет охрану с ружьями для борьбы с дронами. Скрин

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ЕМУП Гортранс. Екатеринбург, автобус, гортранс, общественный транспорт, автобусный парк, городской транспорт, автобусное предприятие, автобусное депо, нефаз
На охрану автопарков готовы потратить почти 38 млн рублей Фото:

Муниципальный «Гортранс» — основной перевозчик Екатеринбурга — разместил объявление о поиске вооруженной охраны от БПЛА для автобусных парков. Сотрудники должны быть готовы противостоять и террористам. Это следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Согласно материалам закупки почти на 38 млн рублей, подрядчик должен взять под охрану участки на ул. 8 Марта, 269 и Маневровая, 41. Сотрудникам необходимо пройти обучение и иметь детекторы для обнаружения беспилотников с антидроновыми ружьями, которые смогут обнаружить БПЛА в пределах двух километрах.

Поиски подрядчика «Гортранс» организовал 4 сентября. Контракт заключается на два года, с 1 октября 2024 года по 1 ноября 2026 года.

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Муниципальный «Гортранс» — основной перевозчик Екатеринбурга — разместил объявление о поиске вооруженной охраны от БПЛА для автобусных парков. Сотрудники должны быть готовы противостоять и террористам. Это следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок. Согласно материалам закупки почти на 38 млн рублей, подрядчик должен взять под охрану участки на ул. 8 Марта, 269 и Маневровая, 41. Сотрудникам необходимо пройти обучение и иметь детекторы для обнаружения беспилотников с антидроновыми ружьями, которые смогут обнаружить БПЛА в пределах двух километрах. Поиски подрядчика «Гортранс» организовал 4 сентября. Контракт заключается на два года, с 1 октября 2024 года по 1 ноября 2026 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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