Екатеринбургский «Гортранс» наймет охрану с ружьями для борьбы с дронами. Скрин

06 сентября 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

На охрану автопарков готовы потратить почти 38 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Муниципальный «Гортранс» — основной перевозчик Екатеринбурга — разместил объявление о поиске вооруженной охраны от БПЛА для автобусных парков. Сотрудники должны быть готовы противостоять и террористам. Это следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок. Согласно материалам закупки почти на 38 млн рублей, подрядчик должен взять под охрану участки на ул. 8 Марта, 269 и Маневровая, 41. Сотрудникам необходимо пройти обучение и иметь детекторы для обнаружения беспилотников с антидроновыми ружьями, которые смогут обнаружить БПЛА в пределах двух километрах. Поиски подрядчика «Гортранс» организовал 4 сентября. Контракт заключается на два года, с 1 октября 2024 года по 1 ноября 2026 года. Скрин: сайт госзакупок Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Муниципальный «Гортранс» — основной перевозчик Екатеринбурга — разместил объявление о поиске вооруженной охраны от БПЛА для автобусных парков. Сотрудники должны быть готовы противостоять и террористам. Это следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок. Согласно материалам закупки почти на 38 млн рублей, подрядчик должен взять под охрану участки на ул. 8 Марта, 269 и Маневровая, 41. Сотрудникам необходимо пройти обучение и иметь детекторы для обнаружения беспилотников с антидроновыми ружьями, которые смогут обнаружить БПЛА в пределах двух километрах. Поиски подрядчика «Гортранс» организовал 4 сентября. Контракт заключается на два года, с 1 октября 2024 года по 1 ноября 2026 года.