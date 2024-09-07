Командир ВСУ сообщил об уничтожении украинской элиты военными РФ в Полтаве

07 сентября 2024 в 22:05 Размер текста - 17 +

При ударе России по учебному центру в Полтаве погибли элитные курсанты-пилоты Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Adriana M. Diaz-Brown новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные погибли после удара ВС РФ по учебному центру в Полтаве. Об этом заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский. «У меня даже нет слов. Это элита армии!» — сказал он, передает РИА Новости. Он отметил, что уничтожен военный объект, где находились курсанты-пилоты. Ранее ВС РФ нанесли удар по военному аэродрому Украины. Кроме того, сегодня ВС РФ освободили населенный пункт Калиново в ДНР. ВС РФ также поразили установку Himars, которая обстреливала Крым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные погибли после удара ВС РФ по учебному центру в Полтаве. Об этом заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский. «У меня даже нет слов. Это элита армии!» — сказал он, передает РИА Новости. Он отметил, что уничтожен военный объект, где находились курсанты-пилоты. Ранее ВС РФ нанесли удар по военному аэродрому Украины. Кроме того, сегодня ВС РФ освободили населенный пункт Калиново в ДНР. ВС РФ также поразили установку Himars, которая обстреливала Крым.