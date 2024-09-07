Командир ВСУ сообщил об уничтожении украинской элиты военными РФ в Полтаве

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При ударе России по учебному центру в Полтаве погибли элитные курсанты-пилоты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные погибли после удара ВС РФ по учебному центру в Полтаве. Об этом заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский.

«У меня даже нет слов. Это элита армии!» — сказал он, передает РИА Новости. Он отметил, что уничтожен военный объект, где находились курсанты-пилоты.

Ранее ВС РФ нанесли удар по военному аэродрому Украины. Кроме того, сегодня ВС РФ освободили населенный пункт Калиново в ДНР. ВС РФ также поразили установку Himars, которая обстреливала Крым.

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Украинские военные погибли после удара ВС РФ по учебному центру в Полтаве. Об этом заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский. «У меня даже нет слов. Это элита армии!» — сказал он, передает РИА Новости. Он отметил, что уничтожен военный объект, где находились курсанты-пилоты. Ранее ВС РФ нанесли удар по военному аэродрому Украины. Кроме того, сегодня ВС РФ освободили населенный пункт Калиново в ДНР. ВС РФ также поразили установку Himars, которая обстреливала Крым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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