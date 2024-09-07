Командир ВСУ сообщил об уничтожении украинской элиты военными РФ в Полтаве

При ударе России по учебному центру в Полтаве погибли элитные курсанты-пилоты
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские военные погибли после удара ВС РФ по учебному центру в Полтаве. Об этом заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский.
«У меня даже нет слов. Это элита армии!» — сказал он, передает РИА Новости. Он отметил, что уничтожен военный объект, где находились курсанты-пилоты.
Ранее ВС РФ нанесли удар по военному аэродрому Украины. Кроме того, сегодня ВС РФ освободили населенный пункт Калиново в ДНР. ВС РФ также поразили установку Himars, которая обстреливала Крым.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.