Подполье: ВС РФ поразили установку Himars, которая обстреливала Крым

07 сентября 2024 в 10:59 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили HIMARS в Николаеве Фото: Army Spc. Ryan Parr / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ нанесли удар по пригороду Николаева, поразив как минимум одну американскую установку РСЗО HIMARS, ракеты которой бьют в сторону Скадовска и Республики Крым. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Ночью 7 сентября по пригороду Николаева был нанесен удар… Второй удар, который с большим заревом, пришелся по как минимум одной из трех установок HIMARS», — заявил Лебедев. Его слова передает РИА Новости. Сергей Лебедев отметил, что эти установки почти каждый день наносят удары по Скадовску и Крыму. В подполье добавили, что первый удар ВС РФ был нанесен по месту дислокации западных наемников и инструкторов. Ранее в Сумской области российские бойцы ударили по позициям ВСУ в районе Мирополья. По предварительным данным, в результате этого было ликвидировано две РСЗО HIMARS. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ нанесли удар по пригороду Николаева, поразив как минимум одну американскую установку РСЗО HIMARS, ракеты которой бьют в сторону Скадовска и Республики Крым. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Ночью 7 сентября по пригороду Николаева был нанесен удар… Второй удар, который с большим заревом, пришелся по как минимум одной из трех установок HIMARS», — заявил Лебедев. Его слова передает РИА Новости. Сергей Лебедев отметил, что эти установки почти каждый день наносят удары по Скадовску и Крыму. В подполье добавили, что первый удар ВС РФ был нанесен по месту дислокации западных наемников и инструкторов. Ранее в Сумской области российские бойцы ударили по позициям ВСУ в районе Мирополья. По предварительным данным, в результате этого было ликвидировано две РСЗО HIMARS.