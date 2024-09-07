Подполье: ВС РФ поразили установку Himars, которая обстреливала Крым

ВС РФ нанесли удар по пригороду Николаева, поразив как минимум одну американскую установку РСЗО HIMARS, ракеты которой бьют в сторону Скадовска и Республики Крым. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Ночью 7 сентября по пригороду Николаева был нанесен удар… Второй удар, который с большим заревом, пришелся по как минимум одной из трех установок HIMARS», — заявил Лебедев. Его слова передает РИА Новости.
Сергей Лебедев отметил, что эти установки почти каждый день наносят удары по Скадовску и Крыму. В подполье добавили, что первый удар ВС РФ был нанесен по месту дислокации западных наемников и инструкторов.
Ранее в Сумской области российские бойцы ударили по позициям ВСУ в районе Мирополья. По предварительным данным, в результате этого было ликвидировано две РСЗО HIMARS.
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