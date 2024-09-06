06 сентября 2024

В ХМАО в ДТП с автобусом и БМВ погибли люди

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО БМВ столкнулось с автобусом
В ХМАО БМВ столкнулось с автобусом Фото:

На трассе Сургут-Лянтор столкнулись БМВ и автобус, принадлежащий ПАО «Сургутнефтегаз». В ДТП есть погибшие, сообщают очевидцы.

«Сургут-Лянтор. ДТП с автобусом СНГ и БМВ. Есть погибшие», — написано в telegram-канале mdps86.

Сколько людей погибло и пострадало — не сообщается. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

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На трассе Сургут-Лянтор столкнулись БМВ и автобус, принадлежащий ПАО «Сургутнефтегаз». В ДТП есть погибшие, сообщают очевидцы. «Сургут-Лянтор. ДТП с автобусом СНГ и БМВ. Есть погибшие», — написано в telegram-канале mdps86. Сколько людей погибло и пострадало — не сообщается. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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