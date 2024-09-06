В ХМАО в ДТП с автобусом и БМВ погибли люди

В ХМАО БМВ столкнулось с автобусом
На трассе Сургут-Лянтор столкнулись БМВ и автобус, принадлежащий ПАО «Сургутнефтегаз». В ДТП есть погибшие, сообщают очевидцы.
«Сургут-Лянтор. ДТП с автобусом СНГ и БМВ. Есть погибшие», — написано в telegram-канале mdps86.
Сколько людей погибло и пострадало — не сообщается. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!