Челябинским детям с онкологией помогут собрать деньги на семейном празднике

11 сентября 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

Детям соберут деньги на диагностику и помощь в лечении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Детям с онкологическими заболеваниями из Челябинской области помогут собрать средства на диагностику и помощь в активном лечении при помощи семейного праздника, приуроченного к 35-летнему юбилю Благотворительного движения «Искорка Фонд». Мероприятие состоится 6 октября на стадионе имени Елесиной. «В честь 35-летия Благотворительного движения „Искорка Фонд“ при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой 6 октября на стадионе имени Елесиной состоится Спортивный праздник для всей семьи с благотворительным забегом „С Искоркой в сердце“. В программе —множество спортивных и развлекательных мероприятий», — сообщили URA.RU в Фонде. В рамках мероприятия всех желающих пригласят пополнить Федеральный регистр доноров костного мозга. Сейчас для этого не нужно проходить болезненные процедуры, врачи получают необходимые компоненты из донорской крови. Организаторы отмечают, что с ростом базы доноров удастся спасти больше детских жизней. Для гостей праздника предусмотрена концертная программа со спецэффектами, спортивные состязания, игры, творческие мастер-классы, бесплатный аквагрим и многое другое. Также организаторы позаботились о горячем чае и перекусе. «Главное событие спортивного праздника — благотворительный забег на дистанции 1500 и 3000 метров. В нем могут принять участие как профессиональные спортсмены, так и любители бега, а также команды организаций (десять человек). Для детей пройдет забег на 400 метров», — уточнили организаторы мероприятия Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Детям с онкологическими заболеваниями из Челябинской области помогут собрать средства на диагностику и помощь в активном лечении при помощи семейного праздника, приуроченного к 35-летнему юбилю Благотворительного движения «Искорка Фонд». Мероприятие состоится 6 октября на стадионе имени Елесиной. «В честь 35-летия Благотворительного движения „Искорка Фонд“ при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой 6 октября на стадионе имени Елесиной состоится Спортивный праздник для всей семьи с благотворительным забегом „С Искоркой в сердце“. В программе —множество спортивных и развлекательных мероприятий», — сообщили URA.RU в Фонде. В рамках мероприятия всех желающих пригласят пополнить Федеральный регистр доноров костного мозга. Сейчас для этого не нужно проходить болезненные процедуры, врачи получают необходимые компоненты из донорской крови. Организаторы отмечают, что с ростом базы доноров удастся спасти больше детских жизней. Для гостей праздника предусмотрена концертная программа со спецэффектами, спортивные состязания, игры, творческие мастер-классы, бесплатный аквагрим и многое другое. Также организаторы позаботились о горячем чае и перекусе. «Главное событие спортивного праздника — благотворительный забег на дистанции 1500 и 3000 метров. В нем могут принять участие как профессиональные спортсмены, так и любители бега, а также команды организаций (десять человек). Для детей пройдет забег на 400 метров», — уточнили организаторы мероприятия