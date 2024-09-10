10 сентября 2024

Челябинским детям с онкологией помогут собрать деньги на семейном празднике

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на выездном совещании по благоустройству территории Курчатовского района в рамках Межмуниципального координационного Совета "Челябинский". Челябинск, компания, дети, каникулы, школьники, ребятишки, лесная тропа
Детям соберут деньги на диагностику и помощь в лечении Фото:

Детям с онкологическими заболеваниями из Челябинской области помогут собрать средства на диагностику и помощь в активном лечении при помощи семейного праздника, приуроченного к 35-летнему юбилю Благотворительного движения «Искорка Фонд». Мероприятие состоится 6 октября на стадионе имени Елесиной.

«В честь 35-летия Благотворительного движения „Искорка Фонд“ при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой 6 октября на стадионе имени Елесиной состоится Спортивный праздник для всей семьи с благотворительным забегом „С Искоркой в сердце“. В программе —множество спортивных и развлекательных мероприятий», — сообщили URA.RU в Фонде.

В рамках мероприятия всех желающих пригласят пополнить Федеральный регистр доноров костного мозга. Сейчас для этого не нужно проходить болезненные процедуры, врачи получают необходимые компоненты из донорской крови. Организаторы отмечают, что с ростом базы доноров удастся спасти больше детских жизней. Для гостей праздника предусмотрена концертная программа со спецэффектами, спортивные состязания, игры, творческие мастер-классы, бесплатный аквагрим и многое другое. Также организаторы позаботились о горячем чае и перекусе.

«Главное событие спортивного праздника — благотворительный забег на дистанции 1500 и 3000 метров. В нем могут принять участие как профессиональные спортсмены, так и любители бега, а также команды организаций (десять человек). Для детей пройдет забег на 400 метров», — уточнили организаторы мероприятия

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Детям с онкологическими заболеваниями из Челябинской области помогут собрать средства на диагностику и помощь в активном лечении при помощи семейного праздника, приуроченного к 35-летнему юбилю Благотворительного движения «Искорка Фонд». Мероприятие состоится 6 октября на стадионе имени Елесиной. «В честь 35-летия Благотворительного движения „Искорка Фонд“ при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой 6 октября на стадионе имени Елесиной состоится Спортивный праздник для всей семьи с благотворительным забегом „С Искоркой в сердце“. В программе —множество спортивных и развлекательных мероприятий», — сообщили URA.RU в Фонде. В рамках мероприятия всех желающих пригласят пополнить Федеральный регистр доноров костного мозга. Сейчас для этого не нужно проходить болезненные процедуры, врачи получают необходимые компоненты из донорской крови. Организаторы отмечают, что с ростом базы доноров удастся спасти больше детских жизней. Для гостей праздника предусмотрена концертная программа со спецэффектами, спортивные состязания, игры, творческие мастер-классы, бесплатный аквагрим и многое другое. Также организаторы позаботились о горячем чае и перекусе. «Главное событие спортивного праздника — благотворительный забег на дистанции 1500 и 3000 метров. В нем могут принять участие как профессиональные спортсмены, так и любители бега, а также команды организаций (десять человек). Для детей пройдет забег на 400 метров», — уточнили организаторы мероприятия
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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