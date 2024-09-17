Парламент Грузии запретил ЛГБТ*-пропаганду

17 сентября 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

Парламент Грузии одобрил запрет ЛГБТ*-пропаганды Фото: Владимир Андреев © URA.RU Парламент Грузии принял в окончательном чтении законопроект о запрете ЛГБТ*-пропаганды. За нарушение предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы. В партии «Грузинская мечта» заявляли, что закон должен защищать семейные ценности и будущие поколения. *движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Парламент Грузии принял в окончательном чтении законопроект о запрете ЛГБТ*-пропаганды. За нарушение предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы. В партии «Грузинская мечта» заявляли, что закон должен защищать семейные ценности и будущие поколения. *движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено