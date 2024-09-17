Парламент Грузии запретил ЛГБТ*-пропаганду

Парламент Грузии одобрил запрет ЛГБТ*-пропаганды
Парламент Грузии принял в окончательном чтении законопроект о запрете ЛГБТ*-пропаганды. За нарушение предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы. В партии «Грузинская мечта» заявляли, что закон должен защищать семейные ценности и будущие поколения.
*движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.