Парламент Грузии запретил ЛГБТ*-пропаганду

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Первое заседание ОП РФ седьмого созыва. Москва, депутат, общественная палата, поднятая рука, голосование
Парламент Грузии одобрил запрет ЛГБТ*-пропаганды Фото:

Парламент Грузии принял в окончательном чтении законопроект о запрете ЛГБТ*-пропаганды. За нарушение предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы. В партии «Грузинская мечта» заявляли, что закон должен защищать семейные ценности и будущие поколения.

*движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено

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Парламент Грузии принял в окончательном чтении законопроект о запрете ЛГБТ*-пропаганды. За нарушение предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы. В партии «Грузинская мечта» заявляли, что закон должен защищать семейные ценности и будущие поколения. *движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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