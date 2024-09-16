16 сентября 2024

Украинские мошенники создали фейк-аккаунт челябинского сенатора Павловой

© Служба новостей «URA.RU»
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Павлова подверглась мошенническим махинациям в Telegram
Павлова подверглась мошенническим махинациям в Telegram Фото:

Мошенники из украинских колл-центров создали чат-бота в Telegram от имени сенатора Маргариты Павловой, представляющей в Совете Федерации Челябинскую область. Об этом 17 сентября сообщила сама Павлова в своем telegram-канале.

«Вот, мошенники из украинских колл-центров добрались и до моей персоны. Признаюсь, приятного мало, когда узнаешь, что от твоего имени создан чат-бот в Телеграм и идет рассылка сообщений в диалогах. Правильно и мудро поступают те, кто перезванивают», — говорится в посте.

Сенатор уточнила, что звонки ей поступают с самого утра. По словам Павловой, для блокировки фейк-аккаунта необходимо, чтобы десять человек, получивших сообщения, пожаловались на него в настройках мессенджера. Также она потребовала не отвечать на письма мошенников, представляющихся ее именем.

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Мошенники из украинских колл-центров создали чат-бота в Telegram от имени сенатора Маргариты Павловой, представляющей в Совете Федерации Челябинскую область. Об этом 17 сентября сообщила сама Павлова в своем telegram-канале. «Вот, мошенники из украинских колл-центров добрались и до моей персоны. Признаюсь, приятного мало, когда узнаешь, что от твоего имени создан чат-бот в Телеграм и идет рассылка сообщений в диалогах. Правильно и мудро поступают те, кто перезванивают», — говорится в посте. Сенатор уточнила, что звонки ей поступают с самого утра. По словам Павловой, для блокировки фейк-аккаунта необходимо, чтобы десять человек, получивших сообщения, пожаловались на него в настройках мессенджера. Также она потребовала не отвечать на письма мошенников, представляющихся ее именем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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