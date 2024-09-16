Редким атмосферным явлением взбудоражены челябинцы. Фото, видео

Густой туман окутал Челябинск 17 сентября утром

17 сентября 2024 в 07:14 Размер текста - 17 +

Вид с верхнего этажа в доме в Центральном районе Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Густой и плотный туман накрыл Челябинск 17 сентября утром. Атмосферное явление взбудоражило жителей Центрального района города, сообщили URA.RU читатели. «Утром 17 сентября центр Челябинска окутал густой и плотный туман. С верхнего этажа жилого дома город местами даже не видно!» — сообщили URA.RU читатели. С их слов, туман не пахнет. Жители северо-запада Челябинска сообщили же, что у них тумана нет, но чувствуется в воздухе запах, похожий на выбросы. Синоптики Челябинского гидрометцентра ранее предупреждали о возможных туманах утром 17 сентября. «Ожидается малооблачная погода, утром местами туманы. Днем потеплеет до 19 градусов», — сообщали они. Густой туман в центре Челябинска 17 сентября утром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Густой и плотный туман накрыл Челябинск 17 сентября утром. Атмосферное явление взбудоражило жителей Центрального района города, сообщили URA.RU читатели. «Утром 17 сентября центр Челябинска окутал густой и плотный туман. С верхнего этажа жилого дома город местами даже не видно!» — сообщили URA.RU читатели. С их слов, туман не пахнет. Жители северо-запада Челябинска сообщили же, что у них тумана нет, но чувствуется в воздухе запах, похожий на выбросы. Синоптики Челябинского гидрометцентра ранее предупреждали о возможных туманах утром 17 сентября. «Ожидается малооблачная погода, утром местами туманы. Днем потеплеет до 19 градусов», — сообщали они.