16 сентября 2024

Редким атмосферным явлением взбудоражены челябинцы. Фото, видео

Густой туман окутал Челябинск 17 сентября утром
© Служба новостей «URA.RU»
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Вид с верхнего этажа в доме в Центральном районе Челябинска
Вид с верхнего этажа в доме в Центральном районе Челябинска Фото:

Густой и плотный туман накрыл Челябинск 17 сентября утром. Атмосферное явление взбудоражило жителей Центрального района города, сообщили URA.RU читатели.

«Утром 17 сентября центр Челябинска окутал густой и плотный туман. С верхнего этажа жилого дома город местами даже не видно!» — сообщили URA.RU читатели. С их слов, туман не пахнет. Жители северо-запада Челябинска сообщили же, что у них тумана нет, но чувствуется в воздухе запах, похожий на выбросы.

Синоптики Челябинского гидрометцентра ранее предупреждали о возможных туманах утром 17 сентября. «Ожидается малооблачная погода, утром местами туманы. Днем потеплеет до 19 градусов», — сообщали они.

Густой туман в центре Челябинска 17 сентября утром
Густой туман в центре Челябинска 17 сентября утром
Фото:

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Густой и плотный туман накрыл Челябинск 17 сентября утром. Атмосферное явление взбудоражило жителей Центрального района города, сообщили URA.RU читатели. «Утром 17 сентября центр Челябинска окутал густой и плотный туман. С верхнего этажа жилого дома город местами даже не видно!» — сообщили URA.RU читатели. С их слов, туман не пахнет. Жители северо-запада Челябинска сообщили же, что у них тумана нет, но чувствуется в воздухе запах, похожий на выбросы. Синоптики Челябинского гидрометцентра ранее предупреждали о возможных туманах утром 17 сентября. «Ожидается малооблачная погода, утром местами туманы. Днем потеплеет до 19 градусов», — сообщали они.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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