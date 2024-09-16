Густой и плотный туман накрыл Челябинск 17 сентября утром. Атмосферное явление взбудоражило жителей Центрального района города, сообщили URA.RU читатели.
«Утром 17 сентября центр Челябинска окутал густой и плотный туман. С верхнего этажа жилого дома город местами даже не видно!» — сообщили URA.RU читатели. С их слов, туман не пахнет. Жители северо-запада Челябинска сообщили же, что у них тумана нет, но чувствуется в воздухе запах, похожий на выбросы.
Синоптики Челябинского гидрометцентра ранее предупреждали о возможных туманах утром 17 сентября. «Ожидается малооблачная погода, утром местами туманы. Днем потеплеет до 19 градусов», — сообщали они.
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