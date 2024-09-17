Экономика ЕС направил 1,4 млрд евро от замороженных российских активов на Украину 17 сентября 2024 в 12:38 Размер текста - 17 + Евросоюз отправил Украине доходы от замороженных российских активов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Запад отправляет доходы от замороженных активов РФ на Украину Европейский союз направил 1,4 млрд евро прибыли от замороженных российских активов на Украину. Об этом сообщили в Еврокомиссии, уточнив, что на эти деньги будет закуплено оружие для Киева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Европейский союз направил 1,4 млрд евро прибыли от замороженных российских активов на Украину. Об этом сообщили в Еврокомиссии, уточнив, что на эти деньги будет закуплено оружие для Киева. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям