ЕС направил 1,4 млрд евро от замороженных российских активов на Украину

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Евросоюз отправил Украине доходы от замороженных российских активов Фото:
новость из сюжета
Запад отправляет доходы от замороженных активов РФ на Украину

Европейский союз направил 1,4 млрд евро прибыли от замороженных российских активов на Украину. Об этом сообщили в Еврокомиссии, уточнив, что на эти деньги будет закуплено оружие для Киева.

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Европейский союз направил 1,4 млрд евро прибыли от замороженных российских активов на Украину. Об этом сообщили в Еврокомиссии, уточнив, что на эти деньги будет закуплено оружие для Киева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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