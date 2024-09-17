ЕС направил 1,4 млрд евро от замороженных российских активов на Украину

Евросоюз отправил Украине доходы от замороженных российских активов
новость из сюжетаЗапад отправляет доходы от замороженных активов РФ на Украину
Европейский союз направил 1,4 млрд евро прибыли от замороженных российских активов на Украину. Об этом сообщили в Еврокомиссии, уточнив, что на эти деньги будет закуплено оружие для Киева.
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