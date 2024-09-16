Челябинский ЦГМС рассказал, от чего зависит цвет тумана

Синоптики челябинского гидрометеоцентра рассказали, что цвет тумана определяется размером водяных капель, которые в нем содержатся. В больших городах атмосферное явление может приобретать другие оттенки из-за пыли, сажи и выбросов, сообщают 17 сентября в пресс-службе ЦГМС.
«Если диаметр капель заметно превышает 1 мкм, то они равномерно рассеивают световые волны во всем диапазоне, отчего такой туман кажется молочно-белым. А мелкие капли с диаметром менее 1 мкм больше рассеивают короткие световые волны, поэтому туман кажется сиреневым или голубым», — говорится в сообщении. Желтый цвет тумана может говорит о наличии в воздухе примесей.
Густой туман окутал Челябинск утром 17 сентября. Жители сообщали, что с верхних этажей дома не видно город. Отметили и отсутствие неприятных запахов в воздухе.
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