16 сентября 2024

Челябинский ЦГМС рассказал, от чего зависит цвет тумана

Челябинский ЦГМС: в крупных городах цвет тумана зависит от примесей
© Служба новостей «URA.RU»
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Желтый оттенок тумана говорит о наличии в атмосфере сажи, пыли и химических соединений
Желтый оттенок тумана говорит о наличии в атмосфере сажи, пыли и химических соединений Фото:

Синоптики челябинского гидрометеоцентра рассказали, что цвет тумана определяется размером водяных капель, которые в нем содержатся. В больших городах атмосферное явление может приобретать другие оттенки из-за пыли, сажи и выбросов, сообщают 17 сентября в пресс-службе ЦГМС.

«Если диаметр капель заметно превышает 1 мкм, то они равномерно рассеивают световые волны во всем диапазоне, отчего такой туман кажется молочно-белым. А мелкие капли с диаметром менее 1 мкм больше рассеивают короткие световые волны, поэтому туман кажется сиреневым или голубым», — говорится в сообщении. Желтый цвет тумана может говорит о наличии в воздухе примесей.

Густой туман окутал Челябинск утром 17 сентября. Жители сообщали, что с верхних этажей дома не видно город. Отметили и отсутствие неприятных запахов в воздухе.

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Синоптики челябинского гидрометеоцентра рассказали, что цвет тумана определяется размером водяных капель, которые в нем содержатся. В больших городах атмосферное явление может приобретать другие оттенки из-за пыли, сажи и выбросов, сообщают 17 сентября в пресс-службе ЦГМС. «Если диаметр капель заметно превышает 1 мкм, то они равномерно рассеивают световые волны во всем диапазоне, отчего такой туман кажется молочно-белым. А мелкие капли с диаметром менее 1 мкм больше рассеивают короткие световые волны, поэтому туман кажется сиреневым или голубым», — говорится в сообщении. Желтый цвет тумана может говорит о наличии в воздухе примесей. Густой туман окутал Челябинск утром 17 сентября. Жители сообщали, что с верхних этажей дома не видно город. Отметили и отсутствие неприятных запахов в воздухе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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