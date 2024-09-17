Московский инвестор Коган спрогнозировал падение акций Ашинского метзавода

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Ценную бумагу на фондовом рынке ожидает волатильность Фото:

Московский инвестор Евгений Коган предсказал падение котировок акций Ашинского метзавода («АМЕТ») в Челябинской области. Как заявил экономист, после дивидендной отсечки бумага упадет на сумму дивидендов.

«Акционеры „АМЕТ“ одобрили выплату дивидендов в размере 77 рублей на акцию. После отсечки бумага упадет на сумму дивидендов и приблизится к цене оферты, по которой главный бенефициар „Урал-ВК“ выкупит 78,7 млн акций», — отметил Коган в своем telegram-канале.

Инвестор подчеркнул, что несмотря на текущий рост котировок акций «АМЕТ», они могут показать непредсказуемое поведение до момента отсечки. Это связано с тем, что бумага представляет собой второй эшелон акций. Поэтому особенности поведения не всегда могут быть очевидны для биржевых игроков.

Аналитик предположил, что цена акций может снизиться до 108,3 рубля. На момент подготовки материала 17 сентября стоимость бумаги остановилась на уровне 189,94 рубля. Котировки поднялись после объявления о выплате дивидендов. С инициативой к акционерам в августе вышли члены совета директоров. Новость о предложении выкупить актив со стороны «Урал-ВК» снизило капитализацию.

При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис завода. К моменту публикации ответа не последовало. Он будет размещен по мере поступления.

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Московский инвестор Евгений Коган предсказал падение котировок акций Ашинского метзавода («АМЕТ») в Челябинской области. Как заявил экономист, после дивидендной отсечки бумага упадет на сумму дивидендов. «Акционеры „АМЕТ“ одобрили выплату дивидендов в размере 77 рублей на акцию. После отсечки бумага упадет на сумму дивидендов и приблизится к цене оферты, по которой главный бенефициар „Урал-ВК“ выкупит 78,7 млн акций», — отметил Коган в своем telegram-канале. Инвестор подчеркнул, что несмотря на текущий рост котировок акций «АМЕТ», они могут показать непредсказуемое поведение до момента отсечки. Это связано с тем, что бумага представляет собой второй эшелон акций. Поэтому особенности поведения не всегда могут быть очевидны для биржевых игроков. Аналитик предположил, что цена акций может снизиться до 108,3 рубля. На момент подготовки материала 17 сентября стоимость бумаги остановилась на уровне 189,94 рубля. Котировки поднялись после объявления о выплате дивидендов. С инициативой к акционерам в августе вышли члены совета директоров. Новость о предложении выкупить актив со стороны «Урал-ВК» снизило капитализацию. При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис завода. К моменту публикации ответа не последовало. Он будет размещен по мере поступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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