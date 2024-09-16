16 сентября 2024

Расписание поезда Миасс-Челябинск изменится на два дня

© Служба новостей «URA.RU»
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Расписание сдвинется на один час 33 минуты
Расписание сдвинется на один час 33 минуты Фото:

Расписание поезда Миасс — Челябинск изменится 17 и 20 сентября из-за плановых работ по обновлению железнодорожного пути. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

«Пригородный поезд №6032 Миасс — Челябинск будет курсировать по следующему расписанию: отправление в 18:58, а прибытие в 21:13», — говорится в сообщении. Состав будет отправляться и прибывать на один час 33 минуты позже обычного.

Южно-Уральская железная дорога и Свердловская пригородная компания извиняются перед пассажирами за неудобства. Также челябинцам рекомендуют уточнять расписание маршрутов на станциях и в мобильном приложении РЖД.

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Расписание поезда Миасс — Челябинск изменится 17 и 20 сентября из-за плановых работ по обновлению железнодорожного пути. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании. «Пригородный поезд №6032 Миасс — Челябинск будет курсировать по следующему расписанию: отправление в 18:58, а прибытие в 21:13», — говорится в сообщении. Состав будет отправляться и прибывать на один час 33 минуты позже обычного. Южно-Уральская железная дорога и Свердловская пригородная компания извиняются перед пассажирами за неудобства. Также челябинцам рекомендуют уточнять расписание маршрутов на станциях и в мобильном приложении РЖД.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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