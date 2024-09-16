Россияне стали получать уведомления от ФНС об уплате налога на вклады

17 сентября 2024 в 05:35 Размер текста - 17 +

НДФЛ с банковских доходов в этом году граждане платят впервые Фото: Александр Елизаров © URA.RU Россияне начали получать уведомления от Федеральной налоговой службы (ФНС) об уплате налога на проценты по вкладам за 2023 год. Оплатить налог нужно до 1 декабря текущего года. «Суммы налога на вклады к уплате в бюджет определяются по итогам налогового периода, когда ФНС определяет значения по каждому налогоплательщику и направляет уведомления», — пояснил представитель Минфина в комментарии для РБК. Информация о начислениях доступна в личных кабинетах налогоплательщиков. НДФЛ с банковских доходов в этом году граждане платят впервые. В уведомлении перечислены банки, в которых открыты вклады, сумма начисленных процентов, а также сумма, с которой платится налог и итоговый размер выплаты. Налог на доходы по вкладам введен в России с 2021 года, но уплата началась с доходов, полученных в 2023 году. Налогообложению подлежат процентные доходы, превышающие необлагаемую налогом сумму, которая зависит от ключевой ставки Центрального банка России. Изменения в налоговом законодательстве РФ приведут к увеличению доходов федерального бюджета на сумму более 2,6 триллиона рублей в 2025 году. Об этом говорится в проекте поправок, который подготовило Министерство финансов. Увеличение ставки налога на прибыль с нынешних 20% до 25% принесет дополнительные 11,1 триллиона рублей за шестилетний период. Дополнительные средства с налогов пойдут на финансирование нацпроектов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россияне начали получать уведомления от Федеральной налоговой службы (ФНС) об уплате налога на проценты по вкладам за 2023 год. Оплатить налог нужно до 1 декабря текущего года. «Суммы налога на вклады к уплате в бюджет определяются по итогам налогового периода, когда ФНС определяет значения по каждому налогоплательщику и направляет уведомления», — пояснил представитель Минфина в комментарии для РБК. Информация о начислениях доступна в личных кабинетах налогоплательщиков. НДФЛ с банковских доходов в этом году граждане платят впервые. В уведомлении перечислены банки, в которых открыты вклады, сумма начисленных процентов, а также сумма, с которой платится налог и итоговый размер выплаты. Налог на доходы по вкладам введен в России с 2021 года, но уплата началась с доходов, полученных в 2023 году. Налогообложению подлежат процентные доходы, превышающие необлагаемую налогом сумму, которая зависит от ключевой ставки Центрального банка России. Изменения в налоговом законодательстве РФ приведут к увеличению доходов федерального бюджета на сумму более 2,6 триллиона рублей в 2025 году. Об этом говорится в проекте поправок, который подготовило Министерство финансов. Увеличение ставки налога на прибыль с нынешних 20% до 25% принесет дополнительные 11,1 триллиона рублей за шестилетний период. Дополнительные средства с налогов пойдут на финансирование нацпроектов.