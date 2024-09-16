Единороссы поделили должности в новой гордуме Челябинска

16 сентября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Первая после выборов сессия гордумы Челябинска пройдет 24 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Посты спикера гордумы Челябинска и его заместителей получат после выборов депутаты от «Единой России». Также единороссам достанется большинство штатных должностей, сообщили URA.RU 16 сентября источники в партийных кругах. «Спикером думы станет Сергей Буяков, который уже сдал мандат депутата областного заксобрания. Его заместителями на общественных началах будут Кирилл Матвеев и Иван Горнов. Так решили на организационном собрании будущей фракции ЕР в гордуме», — рассказал инсайдер. Также, по его словам, в думе нового состава будет три или четыре освобожденных должности — 10% от общего числа депутатов. Их обладатели будут получать зарплату. Одну из них займет спикер, вторую зарезервировали за участником СВО Артемом Барбашиным. В исполкоме регионального отделения ЕР подтвердили, что оргсобрание состоялось, но воздержались от подробностей. По итогам прошедших 7—8 сентября прямых выборов «Единая Россия» получила 31 из 37 мест в челябинской гордуме (23 места одномандатных округах (23 места из 25 в одномандатных округах и восемь из 12 также мандатов по спискам). По одному мандату получили ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Пока со своими представителями определились единороссы, либерал-демократы и коммунисты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посты спикера гордумы Челябинска и его заместителей получат после выборов депутаты от «Единой России». Также единороссам достанется большинство штатных должностей, сообщили URA.RU 16 сентября источники в партийных кругах. «Спикером думы станет Сергей Буяков, который уже сдал мандат депутата областного заксобрания. Его заместителями на общественных началах будут Кирилл Матвеев и Иван Горнов. Так решили на организационном собрании будущей фракции ЕР в гордуме», — рассказал инсайдер. Также, по его словам, в думе нового состава будет три или четыре освобожденных должности — 10% от общего числа депутатов. Их обладатели будут получать зарплату. Одну из них займет спикер, вторую зарезервировали за участником СВО Артемом Барбашиным. В исполкоме регионального отделения ЕР подтвердили, что оргсобрание состоялось, но воздержались от подробностей. По итогам прошедших 7—8 сентября прямых выборов «Единая Россия» получила 31 из 37 мест в челябинской гордуме (23 места одномандатных округах (23 места из 25 в одномандатных округах и восемь из 12 также мандатов по спискам). По одному мандату получили ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Пока со своими представителями определились единороссы, либерал-демократы и коммунисты.