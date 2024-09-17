Из Челябинской области за девять месяцев выдворили 1372 мигранта

Из Челябинской области было депортировано 1372 иностранных гражданина за нарушение миграционного законодательства и правил ведения трудовой деятельности. Об этом сообщают 17 сентября в пресс-службе ГУ МВД региона.
«Сотрудниками управления по вопросам миграции совместно с представителями СУ СК региона проведены рейды с использованием беспилотника на рынке в Курчатовском районе и на строительных объектах Сосновского района. По итогам рейдов зафиксировано восемь нарушений миграционного законодательства. Всего в текущем году выслано 1372 мигранта и еще 129 ожидают исполнения судебных решений», — сообщили в ведомстве.
В ходе проверки также выяснилось, что из восьми нарушений шесть из них связаны с правилами трудовой деятельности. В 2024 году почти на 30% выросло число уголовных дел, связанных с миграцией. Также отмечается увеличение на 13% в количестве лиц, привлеченных к административной ответственности в этой же сфере.
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