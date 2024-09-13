Военкор Поддубный сообщил о ликвидации «элитного спеца» Минобороны Украины

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ВС РФ ликвидировали подполковника ГУР МО Украины Вадима Муравского, сообщили военкоры
ВС РФ ликвидировали подполковника ГУР МО Украины Вадима Муравского, сообщили военкоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные ликвидировали украинского «элитного спеца», подполковника Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Вадима Муравского. Об этом сообщили военкоры.

«Противник продолжает терять элитных „спецов“. В зоне СВО ликвидирован подполковник ГУР МО Украины Вадим Муравский», — заявил военкор Евгений Поддубный в своем telegram-канале. Военкор добавил, что Муравский, к началу военных столкновений на Донбассе, был офицером военного управления оперативно-тактического уровня украинского ВВС и участвовал в боях за Донецкий аэропорт, однако в 2024 «элитный спец» перешел в ГУР МО Украины.

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Российские военные ликвидировали украинского «элитного спеца», подполковника Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Вадима Муравского. Об этом сообщили военкоры. «Противник продолжает терять элитных „спецов“. В зоне СВО ликвидирован подполковник ГУР МО Украины Вадим Муравский», — заявил военкор Евгений Поддубный в своем telegram-канале. Военкор добавил, что Муравский, к началу военных столкновений на Донбассе, был офицером военного управления оперативно-тактического уровня украинского ВВС и участвовал в боях за Донецкий аэропорт, однако в 2024 «элитный спец» перешел в ГУР МО Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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