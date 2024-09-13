В Свердловской области на трассе Михайловск — граница Челябинской области 24-летний водитель BMW ехал со скоростью 195 километров в час, не удержал автомобиль и съехал в кювет. Водитель с пассажиром погибли, вылетев из салона.
«По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля „BMW“, двигаясь с пассажиром на высокой скорости в направлении село Тюльгаш, потерял контроль над управлением транспортного средства, вследствие чего не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части дороги с последующим неоднократным опрокидыванием», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В результате ДТП водитель и его пассажир, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, погибли на месте происшествия от полученных травм. Он вылетели из салона иномарки. По факту аварии полиция проводит расследование.
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