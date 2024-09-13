13 сентября 2024

Свердловчанин на BMW вылетел в кювет на огромной скорости, есть погибшие. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Погибшие вылетели из салона BMW, так как были не пристегнуты (архивное фото)
Погибшие вылетели из салона BMW, так как были не пристегнуты (архивное фото) Фото:

В Свердловской области на трассе Михайловск — граница Челябинской области 24-летний водитель BMW ехал со скоростью 195 километров в час, не удержал автомобиль и съехал в кювет. Водитель с пассажиром погибли, вылетев из салона.

«По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля „BMW“, двигаясь с пассажиром на высокой скорости в направлении село Тюльгаш, потерял контроль над управлением транспортного средства, вследствие чего не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части дороги с последующим неоднократным опрокидыванием», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В результате ДТП водитель и его пассажир, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, погибли на месте происшествия от полученных травм. Он вылетели из салона иномарки. По факту аварии полиция проводит расследование.

Машина несколько раз перевернулась
Машина несколько раз перевернулась
Фото:

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В Свердловской области на трассе Михайловск — граница Челябинской области 24-летний водитель BMW ехал со скоростью 195 километров в час, не удержал автомобиль и съехал в кювет. Водитель с пассажиром погибли, вылетев из салона. «По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля „BMW“, двигаясь с пассажиром на высокой скорости в направлении село Тюльгаш, потерял контроль над управлением транспортного средства, вследствие чего не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части дороги с последующим неоднократным опрокидыванием», — сообщили в региональной Госавтоинспекции. В результате ДТП водитель и его пассажир, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, погибли на месте происшествия от полученных травм. Он вылетели из салона иномарки. По факту аварии полиция проводит расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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