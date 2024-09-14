Возле люка не было знака (архивное фото)
У входа в Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского произошло ЧП: девушка провалилась в люк. Кадрами поделились очевидцы.
По их словам, все произошло, когда девушка выходила из своего авто (черная Toyota). «Мужчины собрались, вчетвером вытащили, люк накрыли валявшимся знаком», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Девушка отделалась испугом.
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