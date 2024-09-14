14 сентября 2024

Девушка провалилась в люк у центрального парка Екатеринбурга. Видео

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Ремонтные работы Водного союза на площади Ленина. Курган, люк, колодец, люк канализации, открытый люк, ремонт водопровода
Возле люка не было знака (архивное фото) Фото:

У входа в Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского произошло ЧП: девушка провалилась в люк. Кадрами поделились очевидцы.

По их словам, все произошло, когда девушка выходила из своего авто (черная Toyota). «Мужчины собрались, вчетвером вытащили, люк накрыли валявшимся знаком», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Девушка отделалась испугом.

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У входа в Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского произошло ЧП: девушка провалилась в люк. Кадрами поделились очевидцы. По их словам, все произошло, когда девушка выходила из своего авто (черная Toyota). «Мужчины собрались, вчетвером вытащили, люк накрыли валявшимся знаком», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Девушка отделалась испугом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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