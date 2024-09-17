Володин призвал законами решить проблемы миграции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал законодательно решить проблемы миграции. На первом пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы спикер подчеркнул, что вопрос совершенствования миграционной политики требует комплексного подхода и активного участия правительства.
«Нам надо постараться решить проблему, которая нами всеми воспринимается. Мы понимаем свою ответственность, но важно еще, чтобы правительство подключилось к этой работе», — уточнил Володин. Спикер отметил необходимость обсуждения этого вопроса с профильными министерствами и руководителями, чтобы мигранты приезжали в Россию со знанием языка и уважением к нашим законам и культуре.
В рамках заседания было рассмотрено восемь законопроектов в сфере миграции, которые отправлены на экспертизу и согласование в правительство и регионы. Володин также добавил, что поступают обращения от граждан по поводу миграционных проблем.
На первом пленарном заседании осенней сессии Володин заявил, что в работе находится 1113 законопроектов, из которых 236 уже прошли первое чтение, а два — второе. Депутатам предстоит большая работа, учитывая, что за весеннюю сессию было принято 331 закон, сообщает «Национальная служба новостей».
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