Володин призвал законами решить проблемы миграции

Володин: проблемы миграции требуют активного участия правительства
© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, володин вячеслав
По мнению Володина, необходимо привлечь к обсуждению миграции профильные министерства и их руководителей Фото:

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал законодательно решить проблемы миграции. На первом пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы спикер подчеркнул, что вопрос совершенствования миграционной политики требует комплексного подхода и активного участия правительства.

«Нам надо постараться решить проблему, которая нами всеми воспринимается. Мы понимаем свою ответственность, но важно еще, чтобы правительство подключилось к этой работе», — уточнил Володин. Спикер отметил необходимость обсуждения этого вопроса с профильными министерствами и руководителями, чтобы мигранты приезжали в Россию со знанием языка и уважением к нашим законам и культуре.

В рамках заседания было рассмотрено восемь законопроектов в сфере миграции, которые отправлены на экспертизу и согласование в правительство и регионы. Володин также добавил, что поступают обращения от граждан по поводу миграционных проблем.

На первом пленарном заседании осенней сессии Володин заявил, что в работе находится 1113 законопроектов, из которых 236 уже прошли первое чтение, а два — второе. Депутатам предстоит большая работа, учитывая, что за весеннюю сессию было принято 331 закон, сообщает «Национальная служба новостей».

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал законодательно решить проблемы миграции. На первом пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы спикер подчеркнул, что вопрос совершенствования миграционной политики требует комплексного подхода и активного участия правительства. «Нам надо постараться решить проблему, которая нами всеми воспринимается. Мы понимаем свою ответственность, но важно еще, чтобы правительство подключилось к этой работе», — уточнил Володин. Спикер отметил необходимость обсуждения этого вопроса с профильными министерствами и руководителями, чтобы мигранты приезжали в Россию со знанием языка и уважением к нашим законам и культуре. В рамках заседания было рассмотрено восемь законопроектов в сфере миграции, которые отправлены на экспертизу и согласование в правительство и регионы. Володин также добавил, что поступают обращения от граждан по поводу миграционных проблем. На первом пленарном заседании осенней сессии Володин заявил, что в работе находится 1113 законопроектов, из которых 236 уже прошли первое чтение, а два — второе. Депутатам предстоит большая работа, учитывая, что за весеннюю сессию было принято 331 закон, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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