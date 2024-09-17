Володин призвал законами решить проблемы миграции

Володин: проблемы миграции требуют активного участия правительства

17 сентября 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

По мнению Володина, необходимо привлечь к обсуждению миграции профильные министерства и их руководителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал законодательно решить проблемы миграции. На первом пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы спикер подчеркнул, что вопрос совершенствования миграционной политики требует комплексного подхода и активного участия правительства. «Нам надо постараться решить проблему, которая нами всеми воспринимается. Мы понимаем свою ответственность, но важно еще, чтобы правительство подключилось к этой работе», — уточнил Володин. Спикер отметил необходимость обсуждения этого вопроса с профильными министерствами и руководителями, чтобы мигранты приезжали в Россию со знанием языка и уважением к нашим законам и культуре. В рамках заседания было рассмотрено восемь законопроектов в сфере миграции, которые отправлены на экспертизу и согласование в правительство и регионы. Володин также добавил, что поступают обращения от граждан по поводу миграционных проблем. На первом пленарном заседании осенней сессии Володин заявил, что в работе находится 1113 законопроектов, из которых 236 уже прошли первое чтение, а два — второе. Депутатам предстоит большая работа, учитывая, что за весеннюю сессию было принято 331 закон, сообщает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал законодательно решить проблемы миграции. На первом пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы спикер подчеркнул, что вопрос совершенствования миграционной политики требует комплексного подхода и активного участия правительства. «Нам надо постараться решить проблему, которая нами всеми воспринимается. Мы понимаем свою ответственность, но важно еще, чтобы правительство подключилось к этой работе», — уточнил Володин. Спикер отметил необходимость обсуждения этого вопроса с профильными министерствами и руководителями, чтобы мигранты приезжали в Россию со знанием языка и уважением к нашим законам и культуре. В рамках заседания было рассмотрено восемь законопроектов в сфере миграции, которые отправлены на экспертизу и согласование в правительство и регионы. Володин также добавил, что поступают обращения от граждан по поводу миграционных проблем. На первом пленарном заседании осенней сессии Володин заявил, что в работе находится 1113 законопроектов, из которых 236 уже прошли первое чтение, а два — второе. Депутатам предстоит большая работа, учитывая, что за весеннюю сессию было принято 331 закон, сообщает «Национальная служба новостей».