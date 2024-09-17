Минэкономики РФ пообещало россиянам рост зарплат более чем на треть

18 сентября 2024 в 04:12 Размер текста - 17 +

В течение трех лет зарплаты должны вырасти более чем на треть Фото: Денис Моргунов © URA.RU Среднемесячные номинальные заработные платы россиян к 2027 году вырастут на 35% по сравнению с 2024 годом. Ожидается, что они увеличатся с 88 285 рублей до 119 296 рублей. Об этом говорится в новом прогнозе Министерства экономического развития РФ. «В 2024 году номинальные зарплаты вырастут на 17,9% по сравнению с прошлым годом. При этом в последующие годы темпы роста зарплат замедлятся: в 2025 году ожидается увеличение на 13,2%, в 2026 году — на 10,2%, а к 2027 году — на 8,3%», — сообщили со ссылкой на документ Минэкономразвития России « Ведомости ». Издание отметило, что обнародованные показатели значительно превышают апрельские оценки Минэкономразвития. Весной ведомство прогнозировало среднемесячную заработную плату в 2024 году на уровне 84 000 рублей, в 2025 году — 90 000 рублей, а в 2026 году — 97 039 рублей. Прогноз на 2027 год был ниже на 15 893 рубля — 103 403 рубля. Как раньше сообщало URA.RU, в ближайший год рост зарплат в РФ замедлится до 9%. В 2024 году рост оплаты труда сравним с темпами инфляции — это 5-8%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среднемесячные номинальные заработные платы россиян к 2027 году вырастут на 35% по сравнению с 2024 годом. Ожидается, что они увеличатся с 88 285 рублей до 119 296 рублей. Об этом говорится в новом прогнозе Министерства экономического развития РФ. «В 2024 году номинальные зарплаты вырастут на 17,9% по сравнению с прошлым годом. При этом в последующие годы темпы роста зарплат замедлятся: в 2025 году ожидается увеличение на 13,2%, в 2026 году — на 10,2%, а к 2027 году — на 8,3%», — сообщили со ссылкой на документ Минэкономразвития России «Ведомости». Издание отметило, что обнародованные показатели значительно превышают апрельские оценки Минэкономразвития. Весной ведомство прогнозировало среднемесячную заработную плату в 2024 году на уровне 84 000 рублей, в 2025 году — 90 000 рублей, а в 2026 году — 97 039 рублей. Прогноз на 2027 год был ниже на 15 893 рубля — 103 403 рубля. Как раньше сообщало URA.RU, в ближайший год рост зарплат в РФ замедлится до 9%. В 2024 году рост оплаты труда сравним с темпами инфляции — это 5-8%.