Наглые бизнесмены придумали схему захвата центра Екатеринбурга — и мэрия бессильна

Власти Екатеринбурга: владельцы незаконных киосков спасаются через суды

18 сентября 2024 в 20:27 Размер текста - 17 +

В качестве примера в администрации привели точку на набережной — правда, 17 сентября она не работала Фото: Илья Московец © URA.RU Владельцы незаконных киосков придумали схему, как работать в центре города (то есть в местах с наивысшим трафиком) и избегать демонтажа объектов. Чиновники бессильны (в оперативном реагировании на ситуацию). Об этом на заседании комиссии думы по экономике рассказал глава городского департамента потребительского рынка. Свидетелем доклада был корреспондент URA.RU. «На сегодняшний день сложилась крайне негативная практика по добровольной ликвидации [незаконных] объектов. Недобросовестные предприниматели обращаются в суд с целью наложения обеспечительных мер на имущество и продолжают эксплуатировать объект, признанный незаконным», — сказал Чаплыгин. По его словам, сейчас в городе 69 таких объектов, которые не дает снести суд. «Зачастую вопрос снятия обеспечительных мер является затруднительным процессом, который обуславливает перенос сроков по выносу (демонтажу) на длительное время», — добавил Чаплыгин. В пример он привел киоски на набережной Городского пруда. Предприятие «Ветерок» поставило свой объект на ул. Горького, 17 без договора с администрацией. В ноябре 2023-го мэрия потребовала от владельцев закрыть точку, но предприниматели тут же обратились в арбитраж, на время разбирательства (а оно сейчас приостановлено) какие-либо действия в отношении объекта невозможны. «Фактически НТО осуществляют деятельность», — констатировал Чаплыгин. Правда, корреспондент URA.RU, отправившись на место, увидел, что объект — во всяком случае 17 сентября — не функционировал. Мэрия сейчас, отметил Чаплыгин, готовит поправки в действующие документы, которые сокращают сроки добровольного выноса нелегальных киосков и павильонов до суток. Идею гордума, вероятно, рассмотрит до конца года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владельцы незаконных киосков придумали схему, как работать в центре города (то есть в местах с наивысшим трафиком) и избегать демонтажа объектов. Чиновники бессильны (в оперативном реагировании на ситуацию). Об этом на заседании комиссии думы по экономике рассказал глава городского департамента потребительского рынка. Свидетелем доклада был корреспондент URA.RU. «На сегодняшний день сложилась крайне негативная практика по добровольной ликвидации [незаконных] объектов. Недобросовестные предприниматели обращаются в суд с целью наложения обеспечительных мер на имущество и продолжают эксплуатировать объект, признанный незаконным», — сказал Чаплыгин. По его словам, сейчас в городе 69 таких объектов, которые не дает снести суд. «Зачастую вопрос снятия обеспечительных мер является затруднительным процессом, который обуславливает перенос сроков по выносу (демонтажу) на длительное время», — добавил Чаплыгин. В пример он привел киоски на набережной Городского пруда. Предприятие «Ветерок» поставило свой объект на ул. Горького, 17 без договора с администрацией. В ноябре 2023-го мэрия потребовала от владельцев закрыть точку, но предприниматели тут же обратились в арбитраж, на время разбирательства (а оно сейчас приостановлено) какие-либо действия в отношении объекта невозможны. «Фактически НТО осуществляют деятельность», — констатировал Чаплыгин. Правда, корреспондент URA.RU, отправившись на место, увидел, что объект — во всяком случае 17 сентября — не функционировал. Мэрия сейчас, отметил Чаплыгин, готовит поправки в действующие документы, которые сокращают сроки добровольного выноса нелегальных киосков и павильонов до суток. Идею гордума, вероятно, рассмотрит до конца года.