В Петербурге внедорожник влетел в курьера, стоявшего на тротуаре. Видео

112: в Санкт-Петербурге водитель сбил человека на пешеходной дороге
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Сентябрь настал, а краски остались. Пермь, иномарка, лексус, lexus, нарушение пдд, внедорожник, парковка, закрытый номер
Внедорожник сбил человека в Санкт-Петербурге Фото:

В Санкт-Петербурге внедорожник потерял управление и на скорости сбил курьера, который стоял на пешеходном переходе у витрины магазина. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«В Питере внедорожник сбил курьера. Наезд произошел на Васильевском острове. Водитель „Вольво“ не справился с управлением и вылетел с проезжей части», — передают авторы канала. Пострадавший был госпитализирован. На месте происшествия работает полиция. Пока не сообщается, что послужило причиной ДТП.

Авторы канала также приложили видео происшествия. На кадрах видно, как автомобиль заносит и он резко сворачивает в сторону тротуара, врезаясь в витрину магазина и сбивая человека, стоявшего рядом.

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В Санкт-Петербурге внедорожник потерял управление и на скорости сбил курьера, который стоял на пешеходном переходе у витрины магазина. Об этом сообщает telegram-канал 112. «В Питере внедорожник сбил курьера. Наезд произошел на Васильевском острове. Водитель „Вольво“ не справился с управлением и вылетел с проезжей части», — передают авторы канала. Пострадавший был госпитализирован. На месте происшествия работает полиция. Пока не сообщается, что послужило причиной ДТП. Авторы канала также приложили видео происшествия. На кадрах видно, как автомобиль заносит и он резко сворачивает в сторону тротуара, врезаясь в витрину магазина и сбивая человека, стоявшего рядом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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