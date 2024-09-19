В Санкт-Петербурге внедорожник потерял управление и на скорости сбил курьера, который стоял на пешеходном переходе у витрины магазина. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«В Питере внедорожник сбил курьера. Наезд произошел на Васильевском острове. Водитель „Вольво“ не справился с управлением и вылетел с проезжей части», — передают авторы канала. Пострадавший был госпитализирован. На месте происшествия работает полиция. Пока не сообщается, что послужило причиной ДТП.
Авторы канала также приложили видео происшествия. На кадрах видно, как автомобиль заносит и он резко сворачивает в сторону тротуара, врезаясь в витрину магазина и сбивая человека, стоявшего рядом.
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