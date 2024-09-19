В Петербурге внедорожник влетел в курьера, стоявшего на тротуаре. Видео

112: в Санкт-Петербурге водитель сбил человека на пешеходной дороге

19 сентября 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Внедорожник сбил человека в Санкт-Петербурге Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Санкт-Петербурге внедорожник потерял управление и на скорости сбил курьера, который стоял на пешеходном переходе у витрины магазина. Об этом сообщает telegram-канал 112. «В Питере внедорожник сбил курьера. Наезд произошел на Васильевском острове. Водитель „Вольво“ не справился с управлением и вылетел с проезжей части», — передают авторы канала. Пострадавший был госпитализирован. На месте происшествия работает полиция. Пока не сообщается, что послужило причиной ДТП. Авторы канала также приложили видео происшествия. На кадрах видно, как автомобиль заносит и он резко сворачивает в сторону тротуара, врезаясь в витрину магазина и сбивая человека, стоявшего рядом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге внедорожник потерял управление и на скорости сбил курьера, который стоял на пешеходном переходе у витрины магазина. Об этом сообщает telegram-канал 112. «В Питере внедорожник сбил курьера. Наезд произошел на Васильевском острове. Водитель „Вольво“ не справился с управлением и вылетел с проезжей части», — передают авторы канала. Пострадавший был госпитализирован. На месте происшествия работает полиция. Пока не сообщается, что послужило причиной ДТП. Авторы канала также приложили видео происшествия. На кадрах видно, как автомобиль заносит и он резко сворачивает в сторону тротуара, врезаясь в витрину магазина и сбивая человека, стоявшего рядом.