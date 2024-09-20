Режиссер из Златоуста написал книгу о сьемках «Последний богатырь Наследие»

Режиссер сериала «Последний богатырь. Наследие» Антон Маслов, живший в Златоусте Челябинской области, стал автором книги, посвященной процессу съемок данного проекта. Издание включает в себя не только авторский рассказ о создании сериала, но и серию интервью с продюсерами, актерами и представителями различных кинопрофессий.
«У нас в стране снимают блокбастеры с 2004 года, но каждый большой фильм приходится начинать почти с нуля, потому что никто не делится опытом. Мы все ограничены контрактами, ничего не можем рассказывать. И в итоге режиссерам негде учиться. Поэтому и индустрии тяжело развиваться, двигаться вперед», — сообщил Маслов изданию «Ведомости».
Маслов признался, что в процессе работы над книгой узнал много нового и интересного о создании сериала, включая использование шерсти монгольского яка для создания накладной растительности. Режиссер намерен сделать издание полезным для профессионалов и привлекательным для широкой аудитории. Сериал «Последний богатырь. Наследие» продолжает историю и стартует с 27 сентября, а книга ожидается в декабре 2024 года.
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