Сенатор Шептий вспомнил свое спортивное прошлое

Член Совета Федерации РФ от Свердловской области Виктор Шептий в детстве профессионально занимался конькобежным спортом, а в военном училище — многоборьем. Спорт должен быть нормой жизни, заявил URA.RU сенатор, комментируя проходящий по всей России забег «Кросс нации».
«Скажу, что всю жизнь занимался спортом, в детстве, когда проходил службу и сейчас в постоянном режиме занимаюсь. В юности профессионально бегал на коньках, как и все играл с пацанами в футбол и хоккей, а в военном училище увлекался многоборьем, которое объединяет многие виды спорта: бег, метание гранаты, стрельбу и прохождение полосы препятствий. „Кросс нации“, уже традиционный в спортивном календаре, подходит для людей разного возраста и физической подготовки. Очень важно, что многие приходят с семьями, и это повод не только провести время в коллективе за хорошим делом, но и кому-то понять, что спорт все-таки — норма жизни», — рассказал парламентарий.
Помимо этого Шептий любит лыжи и считает, что для уральцев это вид спорта, которым сам бог дает заниматься. Он отметил возможность на Урале кататься и на горных лыжах.
В Екатеринбурге забег «Кросс нации» состоялся 21 сентября. Старт был у Екатеринбург-Арены. Сначала побежали семьи, а за ними толпой студенты. Дистанция была два километра и 20 метров.
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