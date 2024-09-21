Сенатор Шептий вспомнил свое спортивное прошлое

22 сентября 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

Виктор Шептий любит лыжи (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Член Совета Федерации РФ от Свердловской области Виктор Шептий в детстве профессионально занимался конькобежным спортом, а в военном училище — многоборьем. Спорт должен быть нормой жизни, заявил URA.RU сенатор, комментируя проходящий по всей России забег «Кросс нации». «Скажу, что всю жизнь занимался спортом, в детстве, когда проходил службу и сейчас в постоянном режиме занимаюсь. В юности профессионально бегал на коньках, как и все играл с пацанами в футбол и хоккей, а в военном училище увлекался многоборьем, которое объединяет многие виды спорта: бег, метание гранаты, стрельбу и прохождение полосы препятствий. „Кросс нации“, уже традиционный в спортивном календаре, подходит для людей разного возраста и физической подготовки. Очень важно, что многие приходят с семьями, и это повод не только провести время в коллективе за хорошим делом, но и кому-то понять, что спорт все-таки — норма жизни», — рассказал парламентарий. Помимо этого Шептий любит лыжи и считает, что для уральцев это вид спорта, которым сам бог дает заниматься. Он отметил возможность на Урале кататься и на горных лыжах. В Екатеринбурге забег «Кросс нации» состоялся 21 сентября. Старт был у Екатеринбург-Арены. Сначала побежали семьи, а за ними толпой студенты. Дистанция была два километра и 20 метров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Член Совета Федерации РФ от Свердловской области Виктор Шептий в детстве профессионально занимался конькобежным спортом, а в военном училище — многоборьем. Спорт должен быть нормой жизни, заявил URA.RU сенатор, комментируя проходящий по всей России забег «Кросс нации». «Скажу, что всю жизнь занимался спортом, в детстве, когда проходил службу и сейчас в постоянном режиме занимаюсь. В юности профессионально бегал на коньках, как и все играл с пацанами в футбол и хоккей, а в военном училище увлекался многоборьем, которое объединяет многие виды спорта: бег, метание гранаты, стрельбу и прохождение полосы препятствий. „Кросс нации“, уже традиционный в спортивном календаре, подходит для людей разного возраста и физической подготовки. Очень важно, что многие приходят с семьями, и это повод не только провести время в коллективе за хорошим делом, но и кому-то понять, что спорт все-таки — норма жизни», — рассказал парламентарий. Помимо этого Шептий любит лыжи и считает, что для уральцев это вид спорта, которым сам бог дает заниматься. Он отметил возможность на Урале кататься и на горных лыжах. В Екатеринбурге забег «Кросс нации» состоялся 21 сентября. Старт был у Екатеринбург-Арены. Сначала побежали семьи, а за ними толпой студенты. Дистанция была два километра и 20 метров.