Центр Екатеринбурга перекрыли ради тысяч бегунов. Фото, видео

21 сентября 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Первыми побежали семьи Фото: Илья Московец © URA.RU На всероссийский день бега «Кросс нации» вышли тысячи екатеринбуржцев, ради которых перекрыли центр города. Во время забега была холодная погода и шел небольшой дождь, передает корреспондент URA.RU. «Поздравляю с юбилейным забегом „Кросс нации“. Большой привет от главы Алексея Орлова. Сегодня собрались любители бега и здорового образа жизни. Хотел бы поблагодарить организаторов и конечно всех участников за то, что вы проповедуете бег и объединяетесь», — сказал вице-мэр Екатеринбурга по соцполитике Константин Шевченко. Также выступил замминистра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев от имени правительства области и лично губернатора Евгения Куйвашева. Он рассказал, что 20-й забег проводится в более чем 70 муниципалитетах, и участников больше чем 100 тысяч человек. По его словам, это самое демократичное мероприятие. После торжественных слов объявили старт семейного забега. За ними побежали толпой студенты. Дистанция два километра и 20 метров. Перед забегом в Екатеринбурге объявили о перекрытии дорог по улице Татищева, от Мельникова до Репина, и по улице Пирогова, от Репина до Татищева, с 07:00 до 15:00. Также закроют улицу Репина от Татищева до Пирогова с 10:00 до 15:00. В районе забега из-за спортсменов ввели «сухой закон». Так как забег проводится по всей Свердловской области, движение перекрыли еще в ряде городов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На всероссийский день бега «Кросс нации» вышли тысячи екатеринбуржцев, ради которых перекрыли центр города. Во время забега была холодная погода и шел небольшой дождь, передает корреспондент URA.RU. «Поздравляю с юбилейным забегом „Кросс нации“. Большой привет от главы Алексея Орлова. Сегодня собрались любители бега и здорового образа жизни. Хотел бы поблагодарить организаторов и конечно всех участников за то, что вы проповедуете бег и объединяетесь», — сказал вице-мэр Екатеринбурга по соцполитике Константин Шевченко. Также выступил замминистра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев от имени правительства области и лично губернатора Евгения Куйвашева. Он рассказал, что 20-й забег проводится в более чем 70 муниципалитетах, и участников больше чем 100 тысяч человек. По его словам, это самое демократичное мероприятие. После торжественных слов объявили старт семейного забега. За ними побежали толпой студенты. Дистанция два километра и 20 метров. Перед забегом в Екатеринбурге объявили о перекрытии дорог по улице Татищева, от Мельникова до Репина, и по улице Пирогова, от Репина до Татищева, с 07:00 до 15:00. Также закроют улицу Репина от Татищева до Пирогова с 10:00 до 15:00. В районе забега из-за спортсменов ввели «сухой закон». Так как забег проводится по всей Свердловской области, движение перекрыли еще в ряде городов.