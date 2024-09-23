В пермской школе опоздавший охранник чуть не сорвал учебный процесс

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьники уже были готовы пойти домой
Школьники уже были готовы пойти домой Фото:

В Перми ученики школы №84 «Дуплекс» утром не смогли попасть на уроки. Двери здания оказались закрыты. Среди родителей и детей прошел слух, что охрана устроила забастовку и заблокировала входы. Но, как рассказали в мэрии, причиной ЧП стало опоздание одного из охранников.

«Сотрудник охраны, который должен был заступить на смену утром 23 сентября, опоздал на работу по личным причинам. На смену он прибыл в 8:30, дети зашли в здание школы также в 8:30», — сообщили в департаменте образования администрации Перми порталу «В курсе.ру».

Уроки в итоге провели как обычно. Руководство школы выставило охранной фирме претензию с требованием наказать опоздавшего сотрудника.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми ученики школы №84 «Дуплекс» утром не смогли попасть на уроки. Двери здания оказались закрыты. Среди родителей и детей прошел слух, что охрана устроила забастовку и заблокировала входы. Но, как рассказали в мэрии, причиной ЧП стало опоздание одного из охранников. «Сотрудник охраны, который должен был заступить на смену утром 23 сентября, опоздал на работу по личным причинам. На смену он прибыл в 8:30, дети зашли в здание школы также в 8:30», — сообщили в департаменте образования администрации Перми порталу «В курсе.ру». Уроки в итоге провели как обычно. Руководство школы выставило охранной фирме претензию с требованием наказать опоздавшего сотрудника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...