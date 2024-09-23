В пермской школе опоздавший охранник чуть не сорвал учебный процесс

В Перми ученики школы №84 «Дуплекс» утром не смогли попасть на уроки. Двери здания оказались закрыты. Среди родителей и детей прошел слух, что охрана устроила забастовку и заблокировала входы. Но, как рассказали в мэрии, причиной ЧП стало опоздание одного из охранников.
«Сотрудник охраны, который должен был заступить на смену утром 23 сентября, опоздал на работу по личным причинам. На смену он прибыл в 8:30, дети зашли в здание школы также в 8:30», — сообщили в департаменте образования администрации Перми порталу «В курсе.ру».
Уроки в итоге провели как обычно. Руководство школы выставило охранной фирме претензию с требованием наказать опоздавшего сотрудника.
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