22 сентября 2024

В ХМАО сравнялось число браков и разводов

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В ХМАО на каждую сотню бракосочетаний приходится столько же разводов
В ХМАО на каждую сотню бракосочетаний приходится столько же разводов Фото:

В ХМАО на каждую сотню заключенных браков приходится столько же разводов. Такую статистику за половину 2024 года предоставил Тюменьстат.

«В январе-июле 2024 года в округе официально зарегистрировали отношения 5632 пары. Развелись — 5622», — сообщает Тюменьстат на своем сайте. В 2023 году на каждые 100 бракосочетаний приходилось 90 разводов.

Ранее Росстат назвал города ХМАО с самыми высокими ценами на отопление. Больше всего за обогрев квартир платят жители Ханты-Мансийска.

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В ХМАО на каждую сотню заключенных браков приходится столько же разводов. Такую статистику за половину 2024 года предоставил Тюменьстат. «В январе-июле 2024 года в округе официально зарегистрировали отношения 5632 пары. Развелись — 5622», — сообщает Тюменьстат на своем сайте. В 2023 году на каждые 100 бракосочетаний приходилось 90 разводов. Ранее Росстат назвал города ХМАО с самыми высокими ценами на отопление. Больше всего за обогрев квартир платят жители Ханты-Мансийска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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