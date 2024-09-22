В ХМАО сравнялось число браков и разводов

В ХМАО на каждую сотню бракосочетаний приходится столько же разводов
В ХМАО на каждую сотню заключенных браков приходится столько же разводов. Такую статистику за половину 2024 года предоставил Тюменьстат.
«В январе-июле 2024 года в округе официально зарегистрировали отношения 5632 пары. Развелись — 5622», — сообщает Тюменьстат на своем сайте. В 2023 году на каждые 100 бракосочетаний приходилось 90 разводов.
Ранее Росстат назвал города ХМАО с самыми высокими ценами на отопление. Больше всего за обогрев квартир платят жители Ханты-Мансийска.
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