Росстат назвал город ХМАО с самыми высокими ценами на отопление

Дороже всего среди крупнейших городов Югры отопление обходится жителям Ханты-Мансийска. Об этом URA.RU сообщили в Росстате.
«Средняя стоимость отопление на квадратный метр площади жилья в Ханты-Мансийске составляет 62,63 рубля», — говорится в исследовании службы статистики. Цена гигакалории в окружной столице находится на уровне 2706,28 рубля.
В Сургуте средний ценник составляет 56,15 рубля на квадратный метр (2365,79 рубля за гигакалорию). А дешевле всего отопление стоит в Нижневартовске — 53,17 рубля (2213,66 рубля за гигакалорию).
Ранее URA.RU рассказывало, что в городах ХМАО начали включать отопление в жилых домах. Еще раньше тепло стали подавать в школы, детские сады и больницы.
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