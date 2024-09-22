22 сентября 2024

Росстат назвал город ХМАО с самыми высокими ценами на отопление

Росстат: дороже всего по ХМАО отопление стоит в Ханты-Мансийске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дороже всего отопление стоит в окружной столице
Дороже всего отопление стоит в окружной столице Фото:

Дороже всего среди крупнейших городов Югры отопление обходится жителям Ханты-Мансийска. Об этом URA.RU сообщили в Росстате.

«Средняя стоимость отопление на квадратный метр площади жилья в Ханты-Мансийске составляет 62,63 рубля», — говорится в исследовании службы статистики. Цена гигакалории в окружной столице находится на уровне 2706,28 рубля.

В Сургуте средний ценник составляет 56,15 рубля на квадратный метр (2365,79 рубля за гигакалорию). А дешевле всего отопление стоит в Нижневартовске — 53,17 рубля (2213,66 рубля за гигакалорию).

Ранее URA.RU рассказывало, что в городах ХМАО начали включать отопление в жилых домах. Еще раньше тепло стали подавать в школы, детские сады и больницы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дороже всего среди крупнейших городов Югры отопление обходится жителям Ханты-Мансийска. Об этом URA.RU сообщили в Росстате. «Средняя стоимость отопление на квадратный метр площади жилья в Ханты-Мансийске составляет 62,63 рубля», — говорится в исследовании службы статистики. Цена гигакалории в окружной столице находится на уровне 2706,28 рубля. В Сургуте средний ценник составляет 56,15 рубля на квадратный метр (2365,79 рубля за гигакалорию). А дешевле всего отопление стоит в Нижневартовске — 53,17 рубля (2213,66 рубля за гигакалорию). Ранее URA.RU рассказывало, что в городах ХМАО начали включать отопление в жилых домах. Еще раньше тепло стали подавать в школы, детские сады и больницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...