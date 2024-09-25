Украинский агент за теракты в Подмосковье сел в тюрьму на четверть века

Гражданина России и агента Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Недильского приговорили к 25 годам и шести месяцам лишения свободы в тюрьме и, затем, в колонии строгого режима, а также к выплате штрафа в размере 600 тысяч рублей. Недильский обвинен в госизмене и терактах в Подмосковье. Об этом заявили в управлении ФСБ по Московскому региону.
«Гражданин России признан виновным в поджогах двух административных зданий, сборе информации для иностранных спецслужб и осквернении воинских мемориалов. Он получил 25 лет и шесть месяцев лишения свободы», — передали заявление московского ФСБ в Lenta.ru. Там добавили, что Недильский проходил по делу по статьям 275 (»Госизмена»), 205 (»Теракт»), 205.4 (»Участие в террористическом сообществе») и 214 (»Вандализм»). Восемь из 25 лет Недильский проведет в тюрьме, остальные 17 — в колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в 600 тысяч рублей.
ФСБ отметили, что Недильский — уроженец Украины, в 1994 переехал в Россию. После начала СВО переехал в Грецию и был завербован СБУ. Для нее он передавал информацию об инфраструктуре Московской и Смоленской областей для последующей подготовки терактов. Также Недильский осквернил мемориалы «Скорбящая мать» и «Мемориальный знак в честь освобождения Смоленщины от немецко-фашистских оккупантов».
В июле 2022 года Недильский совершил попытку поджога военкомата в Можайске. Он бросил в окно здания несколько коктейлей Молотова, однако возгорания не последовало. Такой же схемой он пытался поджечь здание военно-учетного стола администрации города Шаховская.
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