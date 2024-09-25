В Сургут (ХМАО) привезли из Новосибирска одни из самых больших в мире танки Abrams и другую трофейную технику НАТО, захваченную на СВО. Выставку «Сила V правде — гордость и победа» разместят на площади около Ледового дворца. Об этом мэрия Сургута сообщила в своем telegram-канале.
«Сургутяне делятся в социальных сетях кадрами прибытия трофейной техники НАТО в город. Выставка будет работать на площади около Ледового дворца с 27 сентября по 5 октября для всех желающих с 11:00 до 20:00», — следует из сообщения.
Жителям города покажут одни из самых больших в мире танки Abrams, бронетранспортеры М113, боевые машины пехоты «Marder», «Bradley», бронеавтомобиль «Mastiff». Гости также смогут ознакомиться с десятками разных образцов ракетно-артиллерийского вооружения.
Ранее URA.RU сообщало, что на выставке трофейной техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа» в Сургуте покажут танк Abrams, который подбил югорчанин из Нягани с позывным «Рассвет». Он был обезврежен беспилотником «Упырь».
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