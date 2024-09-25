25 сентября 2024

В Сургут привезли самые большие в мире танки, захваченные на СВО. Видео

В Сургут привезли захваченную трофейную технику НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургут привезли захваченные на СВО танки
В Сургут привезли захваченные на СВО танки Фото:

В Сургут (ХМАО) привезли из Новосибирска одни из самых больших в мире танки Abrams и другую трофейную технику НАТО, захваченную на СВО. Выставку «Сила V правде — гордость и победа» разместят на площади около Ледового дворца. Об этом мэрия Сургута сообщила в своем telegram-канале.

«Сургутяне делятся в социальных сетях кадрами прибытия трофейной техники НАТО в город. Выставка будет работать на площади около Ледового дворца с 27 сентября по 5 октября для всех желающих с 11:00 до 20:00», — следует из сообщения.

Жителям города покажут одни из самых больших в мире танки Abrams, бронетранспортеры М113, боевые машины пехоты «Marder», «Bradley», бронеавтомобиль «Mastiff». Гости также смогут ознакомиться с десятками разных образцов ракетно-артиллерийского вооружения.

Ранее URA.RU сообщало, что на выставке трофейной техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа» в Сургуте покажут танк Abrams, который подбил югорчанин из Нягани с позывным «Рассвет». Он был обезврежен беспилотником «Упырь».

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В Сургут (ХМАО) привезли из Новосибирска одни из самых больших в мире танки Abrams и другую трофейную технику НАТО, захваченную на СВО. Выставку «Сила V правде — гордость и победа» разместят на площади около Ледового дворца. Об этом мэрия Сургута сообщила в своем telegram-канале. «Сургутяне делятся в социальных сетях кадрами прибытия трофейной техники НАТО в город. Выставка будет работать на площади около Ледового дворца с 27 сентября по 5 октября для всех желающих с 11:00 до 20:00», — следует из сообщения. Жителям города покажут одни из самых больших в мире танки Abrams, бронетранспортеры М113, боевые машины пехоты «Marder», «Bradley», бронеавтомобиль «Mastiff». Гости также смогут ознакомиться с десятками разных образцов ракетно-артиллерийского вооружения. Ранее URA.RU сообщало, что на выставке трофейной техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа» в Сургуте покажут танк Abrams, который подбил югорчанин из Нягани с позывным «Рассвет». Он был обезврежен беспилотником «Упырь».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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