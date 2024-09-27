Депутаты гордумы Челябинска соберутся на внеочередную сессию

На сессии гордумы Челябинска будут объявлены выборы мэра

Депутаты гордумы Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты гордумы Челябинска 1 октября соберутся на внеплановую сессию. Соответствующее объявление размещено на сайте думы.

«Второе заседание Челябинской городской думы. Начало — 1 октября в 11:00», — говорится на сайте.

Повестка заседания на момент выхода публикации не объявлена, однако, по данным URA.RU, основным вопросом заседания станет объявление конкурса на пост мэра Челябинска. Также будет назначен технический секретарь конкурсной комиссии и представители в комиссии от гордумы.

Прежний мэра Наталья Котова была отправлена в отставку на первом заседании гордумы. Это связано с ее переходом в Совет Федерации. Как заявлял новый спикер гордумы Сергей Буяков после первого заседания думы, новое заседание, на котором будут объявлен конкурс по выборам мэра, состоится «в ближайшее время».

Плановое заседание думы проходит в последний вторник месяца. Этот день выпадает на 29 октября.