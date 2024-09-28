Жители Нижневартовска пожаловались на систему пожарной безопасности в аэропорту. Фото

29 сентября 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

Вартовчане недовольны отсутствием датчика дыма в туалете аэропорта Фото: Александр Мамаев © URA.RU Вартовчане жалуются на систему пожарной безопасности в аэропорту. По их словам, в туалете отсутствуют датчики дыма, что может привести к негативным последствиям. «Безопасность в Нижневартовском аэропорту на высшем уровне. Датчик дыма просто отсутствует», — написал мужчина в telegram-канале «Мегаполис Югра». Другой житель города рассказал, что именно это место выбирают улетающие для того, чтобы покурить. «Единственный на весь аэропорт туалет не с дыркой в полу, и именно там все время воняет сигаретами», — делится вартовчанин. URA.RU отправило запрос в администрацию аэропорта. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вартовчане жалуются на систему пожарной безопасности в аэропорту. По их словам, в туалете отсутствуют датчики дыма, что может привести к негативным последствиям. «Безопасность в Нижневартовском аэропорту на высшем уровне. Датчик дыма просто отсутствует», — написал мужчина в telegram-канале «Мегаполис Югра». Другой житель города рассказал, что именно это место выбирают улетающие для того, чтобы покурить. «Единственный на весь аэропорт туалет не с дыркой в полу, и именно там все время воняет сигаретами», — делится вартовчанин. URA.RU отправило запрос в администрацию аэропорта. Ответ ожидается.