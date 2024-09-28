28 сентября 2024
27 сентября 2024

Жители Нижневартовска пожаловались на систему пожарной безопасности в аэропорту. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Театр "Волхонка". Последствия затопления по причине опрессовки. Екатеринбург, потолок промок
Вартовчане недовольны отсутствием датчика дыма в туалете аэропорта Фото:

Вартовчане жалуются на систему пожарной безопасности в аэропорту. По их словам, в туалете отсутствуют датчики дыма, что может привести к негативным последствиям.

«Безопасность в Нижневартовском аэропорту на высшем уровне. Датчик дыма просто отсутствует», — написал мужчина в telegram-канале «Мегаполис Югра».

Другой житель города рассказал, что именно это место выбирают улетающие для того, чтобы покурить. «Единственный на весь аэропорт туалет не с дыркой в полу, и именно там все время воняет сигаретами», — делится вартовчанин.

URA.RU отправило запрос в администрацию аэропорта. Ответ ожидается.

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Вартовчане жалуются на систему пожарной безопасности в аэропорту. По их словам, в туалете отсутствуют датчики дыма, что может привести к негативным последствиям. «Безопасность в Нижневартовском аэропорту на высшем уровне. Датчик дыма просто отсутствует», — написал мужчина в telegram-канале «Мегаполис Югра». Другой житель города рассказал, что именно это место выбирают улетающие для того, чтобы покурить. «Единственный на весь аэропорт туалет не с дыркой в полу, и именно там все время воняет сигаретами», — делится вартовчанин. URA.RU отправило запрос в администрацию аэропорта. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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