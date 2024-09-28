Вартовчане недовольны отсутствием датчика дыма в туалете аэропорта
Вартовчане жалуются на систему пожарной безопасности в аэропорту. По их словам, в туалете отсутствуют датчики дыма, что может привести к негативным последствиям.
«Безопасность в Нижневартовском аэропорту на высшем уровне. Датчик дыма просто отсутствует», — написал мужчина в telegram-канале «Мегаполис Югра».
Другой житель города рассказал, что именно это место выбирают улетающие для того, чтобы покурить. «Единственный на весь аэропорт туалет не с дыркой в полу, и именно там все время воняет сигаретами», — делится вартовчанин.
URA.RU отправило запрос в администрацию аэропорта. Ответ ожидается.
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