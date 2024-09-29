Лидер ОПГ челябинских дорожников Колозян пытался выйти из СИЗО

Лидер ОПГ Нвер Колозян останется в СИЗО минимум до середины ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Дело о взятках на строительстве челябинских дорог

Задержанный ФСБ гендиректор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян, обвиняемый в коррупции и, предположительно, являющийся лидером дорожной ОПГ, наживающейся на строительстве челябинских дорог, 30 сентября пытался выйти из СИЗО. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, вместе с ним меру пресечения оспаривал его заместитель Никита Иноземцев. Обоих обставили в СИЗО до середины ноября.

«Суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов, представляющих интересы Колозяна и Иноземцева. Постановление о продлении им срока содержания под стражей до 12 ноября оставили без изменений», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского областного суда. Там сообщили, что уточнят информацию.

Сотрудники УФСБ по региону начали громить преступную группировку в середине декабря 2023 года. Тогда были задержаны Колозян, его заместитель Иноземцев и сотрудник ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдар Галлямов. Вскоре в аэропорту при попытке сбежать из страны задержали Колозяна-младшего. Все они были отправлены в СИЗО. По версии следствия, группировка наживалась на хищении бюджетных средств, выделяемых в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сумма контрактов, с которых группировка выводила денежные средства, превысила 5,9 млрд рублей.

По слухам, в ходе следствия, они дали показания на других участников группировки. Это помогло части из них выйти из СИЗО. Но их показания легли в основу других дел: были задержаны начальник одного из отделов ОГКУ «Челябинскавтодор» Артем Степанов, местный «решала» Александр Свиридов и экс-председатель Комитета дорожного хозяйства Дмитрий Шиляев.