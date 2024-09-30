30 сентября 2024

В Челябинске на спортивном празднике бесплатно нарисуют аквагрим и проведут забег. Афиша

В Челябинске семейный праздник с благотворительным забегом пройдет 6 октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Забег на семейном празднике будет благотворительным
Забег на семейном празднике будет благотворительным Фото:

В Челябинске 6 октября на территории стадиона имени Елесиной пройдет спортивный семейный праздник, на котором состоится благотворительный забег. Гостей также будет ждать развлекательная программа, сообщили 1 октября в пресс-службе правительства региона. 

«В честь 35-летия Благотворительного движения „Искорка Фонд“ 6 октября на челябинском стадионе имени Елесиной состоится спортивный праздник для всей семьи с благотворительным забегом „С Искоркой в сердце“. Основной целью мероприятия является развитие благотворительности и массового спорта», — сообщили в пресс-службе. 

У праздника также есть еще одна задача — пополнение базы Федерального регистра доноров костного мозга. В программе для участников заявлены: концерт со спецэффектами, активные игры, мастер-классы, спортивные эстафеты и бесплатный аквагрим.

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В Челябинске 6 октября на территории стадиона имени Елесиной пройдет спортивный семейный праздник, на котором состоится благотворительный забег. Гостей также будет ждать развлекательная программа, сообщили 1 октября в пресс-службе правительства региона.  «В честь 35-летия Благотворительного движения „Искорка Фонд“ 6 октября на челябинском стадионе имени Елесиной состоится спортивный праздник для всей семьи с благотворительным забегом „С Искоркой в сердце“. Основной целью мероприятия является развитие благотворительности и массового спорта», — сообщили в пресс-службе.  У праздника также есть еще одна задача — пополнение базы Федерального регистра доноров костного мозга. В программе для участников заявлены: концерт со спецэффектами, активные игры, мастер-классы, спортивные эстафеты и бесплатный аквагрим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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