В Челябинске 6 октября на территории стадиона имени Елесиной пройдет спортивный семейный праздник, на котором состоится благотворительный забег. Гостей также будет ждать развлекательная программа, сообщили 1 октября в пресс-службе правительства региона.
«В честь 35-летия Благотворительного движения „Искорка Фонд“ 6 октября на челябинском стадионе имени Елесиной состоится спортивный праздник для всей семьи с благотворительным забегом „С Искоркой в сердце“. Основной целью мероприятия является развитие благотворительности и массового спорта», — сообщили в пресс-службе.
У праздника также есть еще одна задача — пополнение базы Федерального регистра доноров костного мозга. В программе для участников заявлены: концерт со спецэффектами, активные игры, мастер-классы, спортивные эстафеты и бесплатный аквагрим.
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