В Челябинске за год выросла стоимость подарка ко дню учителя

В Челябинске за год стоимость подарка классному руководителю ко дню учителя в среднем выросла на 500 рублей до 2 тысяч 900 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Superjob.
«В Челябинске средние расходы на поздравление классного руководителя в 2024 году составят 2 тысячи 900 рублей. В 2023 году стоимость подарка составляла 2400 рублей, а в 2022 — 2200 рублей», — сообщили в пресс-службе.
Также родители челябинских школьников отметили, что кроме традиционных букетов, в топе подарков — сертификаты, наборы чая, кофе и конфет. При этом в среднем по России стоимость подарка классному руководителю на день учителя составляет 3 тысячи 900 рублей. А в 2023 году родительские комитеты в среднем тратили 3 тысячи 200 рублей. В Москве подарок учителю обойдется классным фондам в 4 тысячи 500 рублей, в Санкт-Петербурге — в 3 тысячи 500 рублей, в Екатеринбурге — в 3 тысячи 300 рублей.
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