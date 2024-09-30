Общество ЖКХ и Городская среда Министр раскрыл, когда в Екатеринбурге полностью включат отопление. Инфографика В Екатеринбурге полностью запустят отопление до 13 октября 01 октября 2024 в 12:27 Размер текста - 17 + Отопление запущено уже в 70 муниципалитетах региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На следующей неделе в Екатеринбурге полностью запустят теплоснабжение. Об этом заявил свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. «Подключение жилых домов идет по графику. К примеру, в Екатеринбурге доля подключения жилого фонда составляет 89,6%, а соцучреждений — 96%. Планируем на следующей неделе выйти к стопроцентным показателям», — слова Смирнова URA.RU передает департамент информполитики региона. Министр добавил, что полностью отопление включено в 70 муниципалитетах. Отапливаются почти все соцучреждения. Ранее сообщалось, что полностью подключить к теплу учреждения и жилые объекты Екатеринбурга должны к 1 октября. Следить за очередностью подключения районов можно по этой карте. Инфографика: предоставлено ДИП Инфографика: предоставлено ДИП Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На следующей неделе в Екатеринбурге полностью запустят теплоснабжение. Об этом заявил свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. «Подключение жилых домов идет по графику. К примеру, в Екатеринбурге доля подключения жилого фонда составляет 89,6%, а соцучреждений — 96%. Планируем на следующей неделе выйти к стопроцентным показателям», — слова Смирнова URA.RU передает департамент информполитики региона. Министр добавил, что полностью отопление включено в 70 муниципалитетах. Отапливаются почти все соцучреждения. Ранее сообщалось, что полностью подключить к теплу учреждения и жилые объекты Екатеринбурга должны к 1 октября. Следить за очередностью подключения районов можно по этой карте. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям