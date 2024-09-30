30 сентября 2024

Министр раскрыл, когда в Екатеринбурге полностью включат отопление. Инфографика

В Екатеринбурге полностью запустят отопление до 13 октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, батарея, радиатор, отопление, тепло в доме, батареи
Отопление запущено уже в 70 муниципалитетах региона Фото:

На следующей неделе в Екатеринбурге полностью запустят теплоснабжение. Об этом заявил свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

«Подключение жилых домов идет по графику. К примеру, в Екатеринбурге доля подключения жилого фонда составляет 89,6%, а соцучреждений — 96%. Планируем на следующей неделе выйти к стопроцентным показателям», — слова Смирнова URA.RU передает департамент информполитики региона.

Министр добавил, что полностью отопление включено в 70 муниципалитетах. Отапливаются почти все соцучреждения.

Ранее сообщалось, что полностью подключить к теплу учреждения и жилые объекты Екатеринбурга должны к 1 октября. Следить за очередностью подключения районов можно по этой карте.

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На следующей неделе в Екатеринбурге полностью запустят теплоснабжение. Об этом заявил свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. «Подключение жилых домов идет по графику. К примеру, в Екатеринбурге доля подключения жилого фонда составляет 89,6%, а соцучреждений — 96%. Планируем на следующей неделе выйти к стопроцентным показателям», — слова Смирнова URA.RU передает департамент информполитики региона. Министр добавил, что полностью отопление включено в 70 муниципалитетах. Отапливаются почти все соцучреждения. Ранее сообщалось, что полностью подключить к теплу учреждения и жилые объекты Екатеринбурга должны к 1 октября. Следить за очередностью подключения районов можно по этой карте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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