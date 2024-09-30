На следующей неделе в Екатеринбурге полностью запустят теплоснабжение. Об этом заявил свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
«Подключение жилых домов идет по графику. К примеру, в Екатеринбурге доля подключения жилого фонда составляет 89,6%, а соцучреждений — 96%. Планируем на следующей неделе выйти к стопроцентным показателям», — слова Смирнова URA.RU передает департамент информполитики региона.
Министр добавил, что полностью отопление включено в 70 муниципалитетах. Отапливаются почти все соцучреждения.
Ранее сообщалось, что полностью подключить к теплу учреждения и жилые объекты Екатеринбурга должны к 1 октября. Следить за очередностью подключения районов можно по этой карте.
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