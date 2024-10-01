Челябинским ученым-аграриям будут давать жилье на льготных условиях

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Дубровский и пшеница Челябинск, поле, комбайн, пшеница, урожай
Разрабатывается проект по повышению привлекательности профессий АПК Фото:

Сотрудникам сельхозвузов, в том числе в Челябинской области, предложили предоставлять жилье на льготных условиях. Как сообщил 1 октября председатель комитета заксобрания региона по аграрной политике Вячеслав Евстигнеев, такая мера привлечения кадров в отрасль предусмотрена разрабатывающимся федеральным проектом «Кадры в АПК».

«Главные задачи проекта — привлечение в агропромышленный комплекс молодых специалистов, а в сельскохозяйственные вузы и научные учреждения — сотрудников с учеными званиями и степенями. Предполагается предоставлять научным сотрудникам жилье в аренду на льготных условиях. А для специалистов сельхозпредприятий — создавать достойные условия труда, чтобы они оставались в профессии», — заявил Евстигнеев.

Евстигнеев добавил, что появление проекта является своевременным. Необходимо, чтобы работа в сельхозотрасли стала престижной.

Для региона вопрос кадров жизненно важен. Челябинская область является лидером в УрФО по экспорту сельхозпродукции, и терять эти позиции нельзя.

В школах региона работают 27 аграрных классов. Бюджет региона возмещает предприятиям АПК затраты на оплату труда и проживание студентов-практикантов. Предусмотрены соцвыплаты на улучшение жилищных условий сотрудников, реализуются программы для повышения качества жизни на селе. По мнению Евстигнеева, усилия в этом направлении необходимо наращивать.

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Сотрудникам сельхозвузов, в том числе в Челябинской области, предложили предоставлять жилье на льготных условиях. Как сообщил 1 октября председатель комитета заксобрания региона по аграрной политике Вячеслав Евстигнеев, такая мера привлечения кадров в отрасль предусмотрена разрабатывающимся федеральным проектом «Кадры в АПК». «Главные задачи проекта — привлечение в агропромышленный комплекс молодых специалистов, а в сельскохозяйственные вузы и научные учреждения — сотрудников с учеными званиями и степенями. Предполагается предоставлять научным сотрудникам жилье в аренду на льготных условиях. А для специалистов сельхозпредприятий — создавать достойные условия труда, чтобы они оставались в профессии», — заявил Евстигнеев. Евстигнеев добавил, что появление проекта является своевременным. Необходимо, чтобы работа в сельхозотрасли стала престижной. Для региона вопрос кадров жизненно важен. Челябинская область является лидером в УрФО по экспорту сельхозпродукции, и терять эти позиции нельзя. В школах региона работают 27 аграрных классов. Бюджет региона возмещает предприятиям АПК затраты на оплату труда и проживание студентов-практикантов. Предусмотрены соцвыплаты на улучшение жилищных условий сотрудников, реализуются программы для повышения качества жизни на селе. По мнению Евстигнеева, усилия в этом направлении необходимо наращивать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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