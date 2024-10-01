Челябинским ученым-аграриям будут давать жилье на льготных условиях

01 октября 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Разрабатывается проект по повышению привлекательности профессий АПК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудникам сельхозвузов, в том числе в Челябинской области, предложили предоставлять жилье на льготных условиях. Как сообщил 1 октября председатель комитета заксобрания региона по аграрной политике Вячеслав Евстигнеев, такая мера привлечения кадров в отрасль предусмотрена разрабатывающимся федеральным проектом «Кадры в АПК». «Главные задачи проекта — привлечение в агропромышленный комплекс молодых специалистов, а в сельскохозяйственные вузы и научные учреждения — сотрудников с учеными званиями и степенями. Предполагается предоставлять научным сотрудникам жилье в аренду на льготных условиях. А для специалистов сельхозпредприятий — создавать достойные условия труда, чтобы они оставались в профессии», — заявил Евстигнеев. Евстигнеев добавил, что появление проекта является своевременным. Необходимо, чтобы работа в сельхозотрасли стала престижной. Для региона вопрос кадров жизненно важен. Челябинская область является лидером в УрФО по экспорту сельхозпродукции, и терять эти позиции нельзя. В школах региона работают 27 аграрных классов. Бюджет региона возмещает предприятиям АПК затраты на оплату труда и проживание студентов-практикантов. Предусмотрены соцвыплаты на улучшение жилищных условий сотрудников, реализуются программы для повышения качества жизни на селе. По мнению Евстигнеева, усилия в этом направлении необходимо наращивать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудникам сельхозвузов, в том числе в Челябинской области, предложили предоставлять жилье на льготных условиях. Как сообщил 1 октября председатель комитета заксобрания региона по аграрной политике Вячеслав Евстигнеев, такая мера привлечения кадров в отрасль предусмотрена разрабатывающимся федеральным проектом «Кадры в АПК». «Главные задачи проекта — привлечение в агропромышленный комплекс молодых специалистов, а в сельскохозяйственные вузы и научные учреждения — сотрудников с учеными званиями и степенями. Предполагается предоставлять научным сотрудникам жилье в аренду на льготных условиях. А для специалистов сельхозпредприятий — создавать достойные условия труда, чтобы они оставались в профессии», — заявил Евстигнеев. Евстигнеев добавил, что появление проекта является своевременным. Необходимо, чтобы работа в сельхозотрасли стала престижной. Для региона вопрос кадров жизненно важен. Челябинская область является лидером в УрФО по экспорту сельхозпродукции, и терять эти позиции нельзя. В школах региона работают 27 аграрных классов. Бюджет региона возмещает предприятиям АПК затраты на оплату труда и проживание студентов-практикантов. Предусмотрены соцвыплаты на улучшение жилищных условий сотрудников, реализуются программы для повышения качества жизни на селе. По мнению Евстигнеева, усилия в этом направлении необходимо наращивать.