Челябинским ученым-аграриям будут давать жилье на льготных условиях

Сотрудникам сельхозвузов, в том числе в Челябинской области, предложили предоставлять жилье на льготных условиях. Как сообщил 1 октября председатель комитета заксобрания региона по аграрной политике Вячеслав Евстигнеев, такая мера привлечения кадров в отрасль предусмотрена разрабатывающимся федеральным проектом «Кадры в АПК».
«Главные задачи проекта — привлечение в агропромышленный комплекс молодых специалистов, а в сельскохозяйственные вузы и научные учреждения — сотрудников с учеными званиями и степенями. Предполагается предоставлять научным сотрудникам жилье в аренду на льготных условиях. А для специалистов сельхозпредприятий — создавать достойные условия труда, чтобы они оставались в профессии», — заявил Евстигнеев.
Евстигнеев добавил, что появление проекта является своевременным. Необходимо, чтобы работа в сельхозотрасли стала престижной.
Для региона вопрос кадров жизненно важен. Челябинская область является лидером в УрФО по экспорту сельхозпродукции, и терять эти позиции нельзя.
В школах региона работают 27 аграрных классов. Бюджет региона возмещает предприятиям АПК затраты на оплату труда и проживание студентов-практикантов. Предусмотрены соцвыплаты на улучшение жилищных условий сотрудников, реализуются программы для повышения качества жизни на селе. По мнению Евстигнеева, усилия в этом направлении необходимо наращивать.
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