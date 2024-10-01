В Челябинской области завоют сигнальные сирены

01 октября 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

В Челябинской области протестируют системы оповещения населения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 2 октября завоют сигнальные сирены. Как сообщили URA.RU 1 октября в пресс-службе правительства региона, тестирование систем оповещения пройдет с 10 до 14 часов. «С 10:00 до 14:00 будет проведена плановая комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей, в том числе электросирен локальных систем оповещения потенциально опасных объектов. Проверка проводится в первую среду марта и октября по всей стране», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального правительства. Планируется проверить сразу несколько систем оповещения: телевизионную (бегущая строка на телеэкране), домофонную (речевое сообщение домофона от «Интерсвязь»), мобильную (пользователи мобильного приложения «МЧС России» получат push-сообщения о проведении проверки). Также жители смогут увидеть сообщение о проверке системы на дисплеях в общественном городском транспорте. Жители населенных пунктов, не охваченных техническими средствами оповещения и федеральным эфирным телерадиовещанием, также получат сообщение о проверке. Специально для них сигнал будет передан через громкоговорители. Также информация будет передаваться по местным каналам телерадиовещания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области 2 октября завоют сигнальные сирены. Как сообщили URA.RU 1 октября в пресс-службе правительства региона, тестирование систем оповещения пройдет с 10 до 14 часов. «С 10:00 до 14:00 будет проведена плановая комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей, в том числе электросирен локальных систем оповещения потенциально опасных объектов. Проверка проводится в первую среду марта и октября по всей стране», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального правительства. Планируется проверить сразу несколько систем оповещения: телевизионную (бегущая строка на телеэкране), домофонную (речевое сообщение домофона от «Интерсвязь»), мобильную (пользователи мобильного приложения «МЧС России» получат push-сообщения о проведении проверки). Также жители смогут увидеть сообщение о проверке системы на дисплеях в общественном городском транспорте. Жители населенных пунктов, не охваченных техническими средствами оповещения и федеральным эфирным телерадиовещанием, также получат сообщение о проверке. Специально для них сигнал будет передан через громкоговорители. Также информация будет передаваться по местным каналам телерадиовещания.