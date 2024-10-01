В Челябинской области завоют сигнальные сирены

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В Челябинской области протестируют системы оповещения населения Фото:

В Челябинской области 2 октября завоют сигнальные сирены. Как сообщили URA.RU 1 октября в пресс-службе правительства региона, тестирование систем оповещения пройдет с 10 до 14 часов.

«С 10:00 до 14:00 будет проведена плановая комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей, в том числе электросирен локальных систем оповещения потенциально опасных объектов. Проверка проводится в первую среду марта и октября по всей стране», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального правительства.

Планируется проверить сразу несколько систем оповещения: телевизионную (бегущая строка на телеэкране), домофонную (речевое сообщение домофона от «Интерсвязь»), мобильную (пользователи мобильного приложения «МЧС России» получат push-сообщения о проведении проверки). Также жители смогут увидеть сообщение о проверке системы на дисплеях в общественном городском транспорте.

Жители населенных пунктов, не охваченных техническими средствами оповещения и федеральным эфирным телерадиовещанием, также получат сообщение о проверке. Специально для них сигнал будет передан через громкоговорители. Также информация будет передаваться по местным каналам телерадиовещания.

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В Челябинской области 2 октября завоют сигнальные сирены. Как сообщили URA.RU 1 октября в пресс-службе правительства региона, тестирование систем оповещения пройдет с 10 до 14 часов. «С 10:00 до 14:00 будет проведена плановая комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей, в том числе электросирен локальных систем оповещения потенциально опасных объектов. Проверка проводится в первую среду марта и октября по всей стране», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального правительства. Планируется проверить сразу несколько систем оповещения: телевизионную (бегущая строка на телеэкране), домофонную (речевое сообщение домофона от «Интерсвязь»), мобильную (пользователи мобильного приложения «МЧС России» получат push-сообщения о проведении проверки). Также жители смогут увидеть сообщение о проверке системы на дисплеях в общественном городском транспорте. Жители населенных пунктов, не охваченных техническими средствами оповещения и федеральным эфирным телерадиовещанием, также получат сообщение о проверке. Специально для них сигнал будет передан через громкоговорители. Также информация будет передаваться по местным каналам телерадиовещания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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