В Челябинске включили отопление в 721 многоквартирном доме

01 октября 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

Отопление придет в дома челябинцев в течение недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в первый день отопительного сезона дали тепло в 721 многоквартирном доме. В течение недели отопление включат во всем жилфонде областного центра, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города. «Подключены к теплоснабжению: 721 многоквартирный дом, 101 школа, 315 детских садов, 52 лечебных учреждения. Полный запуск отопления всего жилфонда может занять до семи дней», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. Запуск системы отопления в Челябинске было решено начать с 1 октября. Власти отметили, что поставщики будут регулировать подачу тепла в зависимости от погодных условий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в первый день отопительного сезона дали тепло в 721 многоквартирном доме. В течение недели отопление включат во всем жилфонде областного центра, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города. «Подключены к теплоснабжению: 721 многоквартирный дом, 101 школа, 315 детских садов, 52 лечебных учреждения. Полный запуск отопления всего жилфонда может занять до семи дней», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. Запуск системы отопления в Челябинске было решено начать с 1 октября. Власти отметили, что поставщики будут регулировать подачу тепла в зависимости от погодных условий.