В Челябинске включили отопление в 721 многоквартирном доме

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Отопление придет в дома челябинцев в течение недели Фото:

В Челябинске в первый день отопительного сезона дали тепло в 721 многоквартирном доме. В течение недели отопление включат во всем жилфонде областного центра, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.

«Подключены к теплоснабжению: 721 многоквартирный дом, 101 школа, 315 детских садов, 52 лечебных учреждения. Полный запуск отопления всего жилфонда может занять до семи дней», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.

Запуск системы отопления в Челябинске было решено начать с 1 октября. Власти отметили, что поставщики будут регулировать подачу тепла в зависимости от погодных условий.

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В Челябинске в первый день отопительного сезона дали тепло в 721 многоквартирном доме. В течение недели отопление включат во всем жилфонде областного центра, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города. «Подключены к теплоснабжению: 721 многоквартирный дом, 101 школа, 315 детских садов, 52 лечебных учреждения. Полный запуск отопления всего жилфонда может занять до семи дней», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. Запуск системы отопления в Челябинске было решено начать с 1 октября. Власти отметили, что поставщики будут регулировать подачу тепла в зависимости от погодных условий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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