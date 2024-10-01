В Челябинске включили отопление в 721 многоквартирном доме

В Челябинске в первый день отопительного сезона дали тепло в 721 многоквартирном доме. В течение недели отопление включат во всем жилфонде областного центра, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.
«Подключены к теплоснабжению: 721 многоквартирный дом, 101 школа, 315 детских садов, 52 лечебных учреждения. Полный запуск отопления всего жилфонда может занять до семи дней», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.
Запуск системы отопления в Челябинске было решено начать с 1 октября. Власти отметили, что поставщики будут регулировать подачу тепла в зависимости от погодных условий.
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