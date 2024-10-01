В Челябинске стартовал отопительный сезон

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Тепло дадут в каждый дом Челябинска к 5 - 7 октября
Тепло дадут в каждый дом Челябинска к 5 - 7 октября Фото:

В Челябинске 1 октября котельные перешли на зимний режим работы. Отопление полностью дадут в областном центре в течение семи дней, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«С сегодняшнего дня, 1 октября, котельные перешли на зимний режим работы. Срок полного запуска в течение пяти — семи дней. Столько времени требуется на полное заполнение системы и отладку всех процессов», — сообщили URA.RU в мэрии.

Там уточнили, что отопление появится в части домов с 1 октября. На 90% тепло дано в социальные учреждения, оставшиеся находятся в многоквартирных домах. В пресс-службе отметили, что дома, от которых отказались управляющие компании, также будут подключены в срок.

На 30 сентября в Челябинске было подключено к теплу 236 детских садов, 26 школ, 28 лечебных учреждений. Отопительный сезон в регионе на 25 сентября стартовал в 31 муниципалитете.

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В Челябинске 1 октября котельные перешли на зимний режим работы. Отопление полностью дадут в областном центре в течение семи дней, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «С сегодняшнего дня, 1 октября, котельные перешли на зимний режим работы. Срок полного запуска в течение пяти — семи дней. Столько времени требуется на полное заполнение системы и отладку всех процессов», — сообщили URA.RU в мэрии. Там уточнили, что отопление появится в части домов с 1 октября. На 90% тепло дано в социальные учреждения, оставшиеся находятся в многоквартирных домах. В пресс-службе отметили, что дома, от которых отказались управляющие компании, также будут подключены в срок. На 30 сентября в Челябинске было подключено к теплу 236 детских садов, 26 школ, 28 лечебных учреждений. Отопительный сезон в регионе на 25 сентября стартовал в 31 муниципалитете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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