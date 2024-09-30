В Чебаркуле разработали транспорт для перевозки горючего в условиях СВО

В Чебаркуле (Челябинская область) разработали автомобиль для транспортировки горючего в условиях спецоперации. Как следует из документов Роспатента, машина замаскирована и защищена от пуль.
«Полезная модель предназначена для перевозки нефтепродуктов и технологических жидкостей. Обеспечивает герметичную транспортировку, кратковременное хранение и дозированную выдачу жидкостей в условиях вооруженных конфликтов, контртеррористических и специальных военных операций», — отмечено в описании на сайте Роспатента.
Автоцистерна оснащена тентовым укрытием фургонного типа, съемными листами броневых укрытий. Имеется система, позволяющая заправлять технику без снятия укрытий. Это делает машину функциональной и безопасной для использования в экстремальных условиях.
Автомобиль позволяет кратковременно хранить жидкости. Благодаря конструкции, сопровождающие транспорт могут дозированно выдавать горючее в полевых условиях.
Автором изобретения стал Денис Карлов. Модель предложена в миасской компании НПО «Вектор». Предприятие занимается производством автотранспорта.
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