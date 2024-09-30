30 сентября 2024

В Чебаркуле разработали транспорт для перевозки горючего в условиях СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ, учения. Челябинск, бтр, пулемет, бронетранспортер, спецоперация, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, сво
Разработка позволит безопасно заправлять транспорт на СВО Фото:

В Чебаркуле (Челябинская область) разработали автомобиль для транспортировки горючего в условиях спецоперации. Как следует из документов Роспатента, машина замаскирована и защищена от пуль.

«Полезная модель предназначена для перевозки нефтепродуктов и технологических жидкостей. Обеспечивает герметичную транспортировку, кратковременное хранение и дозированную выдачу жидкостей в условиях вооруженных конфликтов, контртеррористических и специальных военных операций», — отмечено в описании на сайте Роспатента.

Автоцистерна оснащена тентовым укрытием фургонного типа, съемными листами броневых укрытий. Имеется система, позволяющая заправлять технику без снятия укрытий. Это делает машину функциональной и безопасной для использования в экстремальных условиях.

Автомобиль позволяет кратковременно хранить жидкости. Благодаря конструкции, сопровождающие транспорт могут дозированно выдавать горючее в полевых условиях.

Автором изобретения стал Денис Карлов. Модель предложена в миасской компании НПО «Вектор». Предприятие занимается производством автотранспорта.

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В Чебаркуле (Челябинская область) разработали автомобиль для транспортировки горючего в условиях спецоперации. Как следует из документов Роспатента, машина замаскирована и защищена от пуль. «Полезная модель предназначена для перевозки нефтепродуктов и технологических жидкостей. Обеспечивает герметичную транспортировку, кратковременное хранение и дозированную выдачу жидкостей в условиях вооруженных конфликтов, контртеррористических и специальных военных операций», — отмечено в описании на сайте Роспатента. Автоцистерна оснащена тентовым укрытием фургонного типа, съемными листами броневых укрытий. Имеется система, позволяющая заправлять технику без снятия укрытий. Это делает машину функциональной и безопасной для использования в экстремальных условиях. Автомобиль позволяет кратковременно хранить жидкости. Благодаря конструкции, сопровождающие транспорт могут дозированно выдавать горючее в полевых условиях. Автором изобретения стал Денис Карлов. Модель предложена в миасской компании НПО «Вектор». Предприятие занимается производством автотранспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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