30 сентября 2024

Челябинец Асхабов приступил к работе в качестве главы СК по Республике Ингушетия. Скрин

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Ахмед Асхабов пошел на повышение Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Полковник Ахмед Асхабов, ранее занимавший пост первого заместителя главы СК по Челябинской области, приступил к работе на посту главы следкома по Республике Ингушетия. Согласно данным сайта СК республики, пока он возглавляет ведомство в качестве исполняющего обязанности.

«Асхабов Ахмед Магомедович — полковник юстиции. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия», — говорится на сайте.

При этом пока Асхабов числится в статусе прикомандированного. Статус закрепили до официального вступления его в должность главы СУ СК по Республике Ингушетия.

До назначения Асхабова республиканским управлением в качестве и. о. руководил подполковник Шамиль Котиев. Теперь он стал замом Асхабова. Между тем, по данным URA.RU, в Челябинске на пост первого заместителя главы регионального следкома уже ищут кандидатов.

И.о руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия стал Ахмед Асхабов
И.о руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия стал Ахмед Асхабов

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Полковник Ахмед Асхабов, ранее занимавший пост первого заместителя главы СК по Челябинской области, приступил к работе на посту главы следкома по Республике Ингушетия. Согласно данным сайта СК республики, пока он возглавляет ведомство в качестве исполняющего обязанности. «Асхабов Ахмед Магомедович — полковник юстиции. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия», — говорится на сайте. При этом пока Асхабов числится в статусе прикомандированного. Статус закрепили до официального вступления его в должность главы СУ СК по Республике Ингушетия. До назначения Асхабова республиканским управлением в качестве и. о. руководил подполковник Шамиль Котиев. Теперь он стал замом Асхабова. Между тем, по данным URA.RU, в Челябинске на пост первого заместителя главы регионального следкома уже ищут кандидатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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