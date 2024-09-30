Полковник Ахмед Асхабов, ранее занимавший пост первого заместителя главы СК по Челябинской области, приступил к работе на посту главы следкома по Республике Ингушетия. Согласно данным сайта СК республики, пока он возглавляет ведомство в качестве исполняющего обязанности.
«Асхабов Ахмед Магомедович — полковник юстиции. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия», — говорится на сайте.
До назначения Асхабова республиканским управлением в качестве и. о. руководил подполковник Шамиль Котиев. Теперь он стал замом Асхабова. Между тем, по данным URA.RU, в Челябинске на пост первого заместителя главы регионального следкома уже ищут кандидатов.
И.о руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия стал Ахмед Асхабов
Скрин: официальный сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия
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Полковник Ахмед Асхабов, ранее занимавший пост первого заместителя главы СК по Челябинской области, приступил к работе на посту главы следкома по Республике Ингушетия. Согласно данным сайта СК республики, пока он возглавляет ведомство в качестве исполняющего обязанности. «Асхабов Ахмед Магомедович — полковник юстиции. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия», — говорится на сайте. При этом пока Асхабов числится в статусе прикомандированного. Статус закрепили до официального вступления его в должность главы СУ СК по Республике Ингушетия. До назначения Асхабова республиканским управлением в качестве и. о. руководил подполковник Шамиль Котиев. Теперь он стал замом Асхабова. Между тем, по данным URA.RU, в Челябинске на пост первого заместителя главы регионального следкома уже ищут кандидатов.