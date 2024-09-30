Художнику видеоигр и заведующему пекарни в Челябинске заплатят по 120 тысяч

В Челябинске заведующему производством пекарни и 2D-художнику видеоигр предложили зарплаты в 120 тысяч рублей. Как 1 октября URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», аналитики нашли самые высокооплачиваемые вакансии месяца.
«Топ возглавила вакансия завпроизводством в пекарне с зарплатой от 120 тысяч рублей. В обязанности входит руководство работой производственного цеха, разработка новых рецептур и внедрение их на производстве», — заявили URA.RU в офисе «Зарплаты.ру».
От руководителя ждут наличия развитого чувства вкуса, знания технологий и современных стандартов приготовления хлебобулочных и кондитерских изделий, навыков организатора. Доход заведующего может оказаться и выше 120 тысяч рублей.
В то же время этот уровень зарплаты художника стал максимальным, а нижняя граница обозначена в 70 тысяч. Рисовать придется фоны, элементы окружения, объекты и промо-арты. Техники потребуются разные: фотобашинг, рисование «от руки», нейросетей и прочие. Работу можно делать удаленно или в офисе.
От 100 тысяч рублей сможет заработать в Челябинске электроэрозионист. В обязанности специалиста входит обработка деталей на эрозионных станках, выполнение предварительной обработки деталей сложной конфигурации. Некоторые смены будут ночными. Столько же сможет заработать технолог пищевого производства.
В списке самых высокооплачиваемых позиций также оказались три вакансии для медиков. В Магнитогорске врач-инфекционист сможет заработать до 110 тысяч рублей. В санатории Чебаркуля диетологу предложили доходы от 100 тысяч. Педиатр в детском инфекционном отделении будет зарабатывать от 90 тысяч рублей. Отпуск у специалиста составит 42 дня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!