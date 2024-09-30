В Челябинске пенсионеры могут зарабатывать до 120 тысяч рублей в месяц

В Челябинске среди пенсионеров больше всего могут зарабатывать сборщики корпусной мебели, инженеры по эксплуатации и швеи. Им предлагают зарплату в размере от 70 до 120 тысяч рублей. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«В Челябинске компании на данный момент ищут сборщика корпусной мебели с опытом работы более года с зарплатой до 120 тысяч рублей в месяц. Также требуется инженер по эксплуатации с зарплатой до 80 тысяч рублей за месяц при полном рабочем дне. Швее или портному готовы платить от 70 тысяч рублей ежемесячно за полный рабочий день. Рассматриваются соискатели пенсионного возраста», — сообщили в пресс-службе.
Самую высокую зарплату в размере 120 тысяч рублей готовы платить пенсионерам, занимающимся сборкой мебели. В обязанности будет входить распил, кромление, засверловка и монтаж мебели у клиента. Также работодатель готов предоставить работнику скидки в компании.
На должность инженера по эксплуатации с заработком 80 тысяч рублей в месяц за полный день готовы рассмотреть кандидата с опытом работы более трех лет. В обязанности специалиста будет входить решение общих технических вопросов и обеспечение мероприятий по недопущению аварийных ситуаций. Работодатель оплатит пенсионеру бензин, мобильную связь и предоставит скидки в компании.
Кандидат на должность портного или швеи с заработком 70 тысяч рублей должен будет иметь опыт работы по данной специальности в компании от года. В свою очередь компания готова предоставить обучение, скидки в компании и подарки детям на праздники.
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