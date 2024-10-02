Полковник Росгвардии, обвиняемый в мошенничестве, признал вину

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По делу о мошенничестве арестован полковник Олег Гамаюнов, он частично признал вину
По делу о мошенничестве арестован полковник Олег Гамаюнов, он частично признал вину Фото:

Бывший начальник авиационно-технической службы Росгвардии, полковник Олег Гамаюнов частично признал свою вину в участии в мошенничестве. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Вину в инкриминируемых преступлениях Гамаюнов признал частично», — сообщили в правоохранительных органах.

Гамаюнов был арестован на два месяца по решению 235-го гарнизонного военного суда. Его подозревают в мошенничестве в крупном размере. Согласно полученной информации, Гамаюнов участвовал в хищении бюджетных средств, выделенных на государственные оборонные заказы.

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Бывший начальник авиационно-технической службы Росгвардии, полковник Олег Гамаюнов частично признал свою вину в участии в мошенничестве. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. «Вину в инкриминируемых преступлениях Гамаюнов признал частично», — сообщили в правоохранительных органах. Гамаюнов был арестован на два месяца по решению 235-го гарнизонного военного суда. Его подозревают в мошенничестве в крупном размере. Согласно полученной информации, Гамаюнов участвовал в хищении бюджетных средств, выделенных на государственные оборонные заказы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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