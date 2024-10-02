Полковник Росгвардии, обвиняемый в мошенничестве, признал вину

По делу о мошенничестве арестован полковник Олег Гамаюнов, он частично признал вину
Бывший начальник авиационно-технической службы Росгвардии, полковник Олег Гамаюнов частично признал свою вину в участии в мошенничестве. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«Вину в инкриминируемых преступлениях Гамаюнов признал частично», — сообщили в правоохранительных органах.
Гамаюнов был арестован на два месяца по решению 235-го гарнизонного военного суда. Его подозревают в мошенничестве в крупном размере. Согласно полученной информации, Гамаюнов участвовал в хищении бюджетных средств, выделенных на государственные оборонные заказы.
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