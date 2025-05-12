Украинец признался, что ВСУ еще до начала СВО обучались инструкторами НАТО

Военный Кирис: ВСУ проходили обучение у инструкторов НАТО еще до начала СВО
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С 2020 года ВСУ начали переход на натовские стандарты
С 2020 года ВСУ начали переход на натовские стандарты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

До начала спецоперации ВСУ проходили обучение у натовских инструкторов. Об этом рассказал осужденный украинский военные, сержант Нацгвардии Украины Евгений Кирис.

«У нас перед концом 2021 года готовились учения. С иностранными инструкторами эти учения проходили», — передает слова Кириса РИА Новости. Он добавил, что обучение прошло в соответствии с планом, а начиная с 2020 года, ВСУ начали переход на натовские стандарты.

Кирис был осужден в ноябре 2023 года к пожизненному заключению за расстрел машин с беженцами в Мариуполе. В настоящий момент он отбывает срок в исправительной колонии в Мордовии.

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До начала спецоперации ВСУ проходили обучение у натовских инструкторов. Об этом рассказал осужденный украинский военные, сержант Нацгвардии Украины Евгений Кирис. «У нас перед концом 2021 года готовились учения. С иностранными инструкторами эти учения проходили», — передает слова Кириса РИА Новости. Он добавил, что обучение прошло в соответствии с планом, а начиная с 2020 года, ВСУ начали переход на натовские стандарты. Кирис был осужден в ноябре 2023 года к пожизненному заключению за расстрел машин с беженцами в Мариуполе. В настоящий момент он отбывает срок в исправительной колонии в Мордовии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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