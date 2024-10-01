Челябинский губернатор Текслер по-доброму затроллил игрока ХК «Трактор»

02 октября 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер на одной волне с игроками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер по-доброму затролил защитника ХК «Трактор» Илью Карпухина, припомнив ему опоздание на тренировку, из-за которого игрока не выпустили на матч. По словам самого игрока, глава региона следит за командой, вплоть до подобных мелочей. «Вообще эта история (с опозданием) настолько сильно разошлась, что меня спрашивают об этом от мала до велика. Даже губернатор под трибуной мимо шел и поприветствовал меня: „Что, Илюха, больше не опаздываешь?“. Прикольно, что губернатор у нас следит за командой, даже за такими мелочами», — приводит слова Карпухина пресс-служба клуба. По словам игрока, новый тренер Бенуа Гру ввел в команде правило: опаздываешь — пропускаешь матч. Весь состав это правило принял и старается его не нарушать. Коуч же в шутку применил нововведение на журналистах: корреспондент Олеся Усова, опоздав на пресс-конференцию, получила от него шуточное замечание, что на следующий пресс-подход она не допущена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер по-доброму затролил защитника ХК «Трактор» Илью Карпухина, припомнив ему опоздание на тренировку, из-за которого игрока не выпустили на матч. По словам самого игрока, глава региона следит за командой, вплоть до подобных мелочей. «Вообще эта история (с опозданием) настолько сильно разошлась, что меня спрашивают об этом от мала до велика. Даже губернатор под трибуной мимо шел и поприветствовал меня: „Что, Илюха, больше не опаздываешь?“. Прикольно, что губернатор у нас следит за командой, даже за такими мелочами», — приводит слова Карпухина пресс-служба клуба. По словам игрока, новый тренер Бенуа Гру ввел в команде правило: опаздываешь — пропускаешь матч. Весь состав это правило принял и старается его не нарушать. Коуч же в шутку применил нововведение на журналистах: корреспондент Олеся Усова, опоздав на пресс-конференцию, получила от него шуточное замечание, что на следующий пресс-подход она не допущена.