В торговых центрах Екатеринбурга заработают пункты вакцинации населения

Уже с завтрашнего дня в торговых центрах (ТЦ) Екатеринбурга возобновят работу пункты по вакцинации населения. Там горожане смогут быстро поставить прививку против гриппа. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона.
«Такое решение было принято по многочисленным просьбам свердловчан министерством здравоохранения Свердловской области совместно с руководством торговых площадок для повышения доступности вакцинопрофилактики против гриппа в рамках национального проекта „Здравоохранение“ и региональной программы „Общественное здоровье уральцев“», — передают в областном ДИПе.
Сделать прививку на данный момент можно будет в пяти торговых центрах до 16 ноября включительно. Работать выездные пункты будут по пятницам и субботам. Вакцинироваться смогут жители региона старше 18 лет. При себе необходимо иметь медполис и прививочный сертификат. Помимо этого, все посетители ТЦ смогут привиться против гепатита В и дифтерии. Однако лучше сделать это по согласованию с терапевтом.
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