В торговых центрах Екатеринбурга заработают пункты вакцинации населения

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Вакцинация от гриппа на областном рынке на Громова. Екатеринбург, ампула, укол, прививка, шприц одноразовый, шприц, вакцина, прививка от гриппа, вакцина от гриппа, вакцинация
Вакцинацию в ТЦ решено было возобновить по просьбам горожан Фото:

Уже с завтрашнего дня в торговых центрах (ТЦ) Екатеринбурга возобновят работу пункты по вакцинации населения. Там горожане смогут быстро поставить прививку против гриппа. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона.

«Такое решение было принято по многочисленным просьбам свердловчан министерством здравоохранения Свердловской области совместно с руководством торговых площадок для повышения доступности вакцинопрофилактики против гриппа в рамках национального проекта „Здравоохранение“ и региональной программы „Общественное здоровье уральцев“», — передают в областном ДИПе.

Сделать прививку на данный момент можно будет в пяти торговых центрах до 16 ноября включительно. Работать выездные пункты будут по пятницам и субботам. Вакцинироваться смогут жители региона старше 18 лет. При себе необходимо иметь медполис и прививочный сертификат. Помимо этого, все посетители ТЦ смогут привиться против гепатита В и дифтерии. Однако лучше сделать это по согласованию с терапевтом.

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Уже с завтрашнего дня в торговых центрах (ТЦ) Екатеринбурга возобновят работу пункты по вакцинации населения. Там горожане смогут быстро поставить прививку против гриппа. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона. «Такое решение было принято по многочисленным просьбам свердловчан министерством здравоохранения Свердловской области совместно с руководством торговых площадок для повышения доступности вакцинопрофилактики против гриппа в рамках национального проекта „Здравоохранение“ и региональной программы „Общественное здоровье уральцев“», — передают в областном ДИПе. Сделать прививку на данный момент можно будет в пяти торговых центрах до 16 ноября включительно. Работать выездные пункты будут по пятницам и субботам. Вакцинироваться смогут жители региона старше 18 лет. При себе необходимо иметь медполис и прививочный сертификат. Помимо этого, все посетители ТЦ смогут привиться против гепатита В и дифтерии. Однако лучше сделать это по согласованию с терапевтом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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