В торговых центрах Екатеринбурга заработают пункты вакцинации населения

03 октября 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

Вакцинацию в ТЦ решено было возобновить по просьбам горожан Фото: Анна Майорова © URA.RU Уже с завтрашнего дня в торговых центрах (ТЦ) Екатеринбурга возобновят работу пункты по вакцинации населения. Там горожане смогут быстро поставить прививку против гриппа. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона. «Такое решение было принято по многочисленным просьбам свердловчан министерством здравоохранения Свердловской области совместно с руководством торговых площадок для повышения доступности вакцинопрофилактики против гриппа в рамках национального проекта „Здравоохранение“ и региональной программы „Общественное здоровье уральцев“», — передают в областном ДИПе. Сделать прививку на данный момент можно будет в пяти торговых центрах до 16 ноября включительно. Работать выездные пункты будут по пятницам и субботам. Вакцинироваться смогут жители региона старше 18 лет. При себе необходимо иметь медполис и прививочный сертификат. Помимо этого, все посетители ТЦ смогут привиться против гепатита В и дифтерии. Однако лучше сделать это по согласованию с терапевтом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уже с завтрашнего дня в торговых центрах (ТЦ) Екатеринбурга возобновят работу пункты по вакцинации населения. Там горожане смогут быстро поставить прививку против гриппа. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона. «Такое решение было принято по многочисленным просьбам свердловчан министерством здравоохранения Свердловской области совместно с руководством торговых площадок для повышения доступности вакцинопрофилактики против гриппа в рамках национального проекта „Здравоохранение“ и региональной программы „Общественное здоровье уральцев“», — передают в областном ДИПе. Сделать прививку на данный момент можно будет в пяти торговых центрах до 16 ноября включительно. Работать выездные пункты будут по пятницам и субботам. Вакцинироваться смогут жители региона старше 18 лет. При себе необходимо иметь медполис и прививочный сертификат. Помимо этого, все посетители ТЦ смогут привиться против гепатита В и дифтерии. Однако лучше сделать это по согласованию с терапевтом.