03 октября 2024

Челябинцы едят много хлеба и сахара, но мало фруктов и овощей. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Хлеб и яйца вошли в число продуктов, которых челябинцы едят в избытке
Хлеб и яйца вошли в число продуктов, которых челябинцы едят в избытке Фото:

Жители Челябинской области потребляют излишки хлеба с сахаром, однако недостаточно — фруктов и овощей. Как подсчитали сотрудники Челябинскстата, хлебных продуктов потребляется 14 кг излишков в расчете на душу населения, сахара — 10 кг.

«Потребление основных продуктов питания за 2023 год. Хлебные продукты: факт — 111 кг, рекомендуемая рациональная норма, отвечающая современным требованиям здорового питания — 97 кг. Сахар: фактическое потребление — 34, норма — 24 кг», — отмечено в инфографике Челябинскстата.

Челябинцы едят чуть меньше, чем требуется, мяса (71 кг вместо 74 кг), фруктов и ягод (59 кг против 100 кг), молока и молочных продуктов (199 вместо 322 кг). Значительно меньше, чем надо, потребляется также овощей и бахчевых культур (надо 140 кг, а едят 95 кг).

Хорошие показатели достигнуты в категории яиц. Их потребляют 285 кг при норме в 260 кг. По нескольким позициям отмечена недостача в потреблении, хотя незначительная. Так, картофеля потребляют 85 кг при нормах в 90 кг. Почти сбалансированно используется растительное масло: потребляют 11,5 кг, а надо 12 кг.

Потребительские предпочтения челябинцев изучили за 2023 год
Потребительские предпочтения челябинцев изучили за 2023 год
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Жители Челябинской области потребляют излишки хлеба с сахаром, однако недостаточно — фруктов и овощей. Как подсчитали сотрудники Челябинскстата, хлебных продуктов потребляется 14 кг излишков в расчете на душу населения, сахара — 10 кг. «Потребление основных продуктов питания за 2023 год. Хлебные продукты: факт — 111 кг, рекомендуемая рациональная норма, отвечающая современным требованиям здорового питания — 97 кг. Сахар: фактическое потребление — 34, норма — 24 кг», — отмечено в инфографике Челябинскстата. Челябинцы едят чуть меньше, чем требуется, мяса (71 кг вместо 74 кг), фруктов и ягод (59 кг против 100 кг), молока и молочных продуктов (199 вместо 322 кг). Значительно меньше, чем надо, потребляется также овощей и бахчевых культур (надо 140 кг, а едят 95 кг). Хорошие показатели достигнуты в категории яиц. Их потребляют 285 кг при норме в 260 кг. По нескольким позициям отмечена недостача в потреблении, хотя незначительная. Так, картофеля потребляют 85 кг при нормах в 90 кг. Почти сбалансированно используется растительное масло: потребляют 11,5 кг, а надо 12 кг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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