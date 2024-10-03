Жители Челябинской области потребляют излишки хлеба с сахаром, однако недостаточно — фруктов и овощей. Как подсчитали сотрудники Челябинскстата, хлебных продуктов потребляется 14 кг излишков в расчете на душу населения, сахара — 10 кг.
«Потребление основных продуктов питания за 2023 год. Хлебные продукты: факт — 111 кг, рекомендуемая рациональная норма, отвечающая современным требованиям здорового питания — 97 кг. Сахар: фактическое потребление — 34, норма — 24 кг», — отмечено в инфографике Челябинскстата.
Челябинцы едят чуть меньше, чем требуется, мяса (71 кг вместо 74 кг), фруктов и ягод (59 кг против 100 кг), молока и молочных продуктов (199 вместо 322 кг). Значительно меньше, чем надо, потребляется также овощей и бахчевых культур (надо 140 кг, а едят 95 кг).
Хорошие показатели достигнуты в категории яиц. Их потребляют 285 кг при норме в 260 кг. По нескольким позициям отмечена недостача в потреблении, хотя незначительная. Так, картофеля потребляют 85 кг при нормах в 90 кг. Почти сбалансированно используется растительное масло: потребляют 11,5 кг, а надо 12 кг.
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